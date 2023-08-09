انت الان تتابع خبر شاهد .. اكتشف العشبة الخضراء اللذيذة التي تحدث ثورة في عالم الطب وتحارب ارتفاع سكر الدم وتطهر الجسم من السموم... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما يستخدم العديد من الأشخاص الليمون في الوصفات المطهرة للجسم، ولكن هناك نبات آخر يمكنه أن يعمل المعجزات ويساعدك في التخلص من السموم في جسمك في وقت قصير دون تغيير عاداتك الغذائية.دعونا نكتشف ذلك! هذا النبات هو واحد من أكثر الأطعمة فعالية لتنظيف الجسم. إنه أيضًا فعال في إزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. تكمن فعالية الكزبرة في كونها غنية بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه. كما أنها تجذب المعادن الثقيلة من الدم وتعمل على تنقية الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم. تعمل الكزبرة بشكل أساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، حيث تنقي الكبد من الدهون وتحسن وظائف الكلى وتمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم.وفقًا لوكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 ملغ في 100 غرام) والبوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها) والحديد (12.64٪) والمغنيسيوم (26 ملغ في 100 غرام) والمنغنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها). وفقًا لوكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 ملغ في 100 غرام) والبوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها) والحديد (12.64٪) والمغنيسيوم (26 ملغ في 100 غرام) والمنغنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها).تتميز الكزبرة بأوراقها الكثيفة والخضراء، وجميع أجزائها صالحة للأكل. ولكن يمكن استخدام الأوراق الطازجة والبذور المجففة كتوابل في الطبخ. تتميز الأوراق بطعم حمضي مميز يختلف عن طعم البذور. يمكن استخدام الكزبرة في مختلف الأطباق لإضافة نكهة فريدة ومميزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكزبرة تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن. لذلك، يعتبر استهلاك الكزبرة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي. يمكن استخدام الكزبرة في السلطات والمشروبات والأطباق الرئيسية والحساء والصلصات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكزبرة لتحسين الهضم وتقليل الالتهابات. وبفضل خصائصها المضادة للبكتيريا، يمكن استخدام الكزبرة للمساعدة في مكافحة العدوى وتعزيز صحة الجهاز المناعي. لذا، يُنصح بتضمين الكزبرة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية.الكزبرة هي نبات عشبي حولي يصل ارتفاعه إلى 50 سم ويتميز برائحته العطرية القوية. يحتوي على أوراق علوية مقسمة وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون، وتنتج ثمارًا صغيرة دائرية صفراء إلى بنية اللون. تُعتبر الكزبرة واحدة من التوابل الشهيرة، وتُستخدم بذورها وزيتها العطري وأوراقها في العديد من الأغراض.

الكزبرة تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الفعالة، بما في ذلك اللينالول والبورنيول والكافور والجيرانيول والليمونين والفاباينين، بالإضافة إلى الزيوت الدهنية والكومارينات والفلافونيدات والفثاليدات والعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات.تُستخدم الكزبرة في العديد من الأغراض، بما في ذلك كمكون أساسي في الأطباق الغذائية والصناعات الغذائية مثل الكاري. كما تُستخدم في الطب كمانع للقيء ومسكن للمغص وعلاج للصداع والدوسنتاريا، وكمطهر ضد الفطريات والبكتيريا، وطارد للديدان المعوية، ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وتصلب الشرايين.

تنمو الكزبرة في الأجواء المعتدلة وتجود زراعتها في السودان، خاصة في الولايات الشمالية. تحتاج الكزبرة إلى تربة جيدة الصرف والتهوية، وتفضل الأراضي الصفراء والثقيلة. يتم حصاد الكزبرة عندما تصبح النباتات مجففة وثمارها مكتملة النضج والتكوين ولونها أخضر مصفر.يتم جمع الكزبرة وتربط في حزم وتترك حتى تجف تمامًا، ثم يتم فصل الثمار عن النباتات الجافة باستخدام عمليات الدراس. يعطي الكزبرة حوالي 1000-1200 كجم من البذور الجافة لكل فدان، وتختلف نسبة الزيت في البذور حسب منطقة الزراعة.

توجد بعض المواصفات التصديرية لمحصول الكزبرة، بما في ذلك أن تكون الثمار سليمة ونظيفة وخالية من الثمار المتعفنة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والأمراض. كما يجب أن لا تقل نسبة الزيت الطيار في البذور عن 0.3%، وأن تكون الثمار ذات لون أخضر مائل للاصفرار. يجب أن لا تزيد نسبة الرماد الكلي عن 7% ونسبة الرماد الذائب في الحمض عن 5.1%.