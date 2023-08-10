انت الان تتابع خبر شاهد .. أبشع ممارسات مقززة للغايه تحدث بهذه القبائل: تظهر العروس بطريقة خادشة والمفاجأة الصادمه مايفعله العريس أمام الجميع .. فإن تحملت صارت زوجته؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الزواج هو أحلى أيام العمر، والرباط الذي يكمل قصة الحب بين الطرفين، وتختلف عادات الزواج من دولة إلى أخرى، وهناك بعض الدول التي تتميز بأغراب عاداتها في الزواج لم يصدقها عقل أو أنها من الممكن أن تحدث في أي مجتمع آدمي، حيث أنها تصل إلى الضرب والحرق بالنار.تربعت الصين على عرش أغرب عادات الزواج بين 18 دولة أخرى، منها دول كبيرة ومعروفة ومنها دول صغيرة وجزر لم يهتم بها أحد ولكنهم عرفوا بعاداتهم الغريبة في الزواج وهما كالتالي:

1 - عادات الزواج في الصين:

رغم التطور الاقتصادي والحضاري والمجتمعي الذي وصلت إليه الصين ولكن في عادات الزواج مازالت تتبع أسلوبها الخاص وهو عدم رؤية العريس لعروسه إلا يوم الحفل المتفق عليه،

حيث يحمل أهل العروس ابنتهم بعد تجهيزها وتزيينها في هودج خاص ويغلقون الباب عليها ويخرج معها من البلدة بعض من أهلها وأقاربها، وعند وصولهم عند العريس يعطونه مفتاح الهودج ليرى عروسه لأول مرة، فإن أعجبته يتم الزواج ويأخذها معه وإن لم تعجبه يعيدها مع أهلها.

2 - عادات الزواج في غينيا:

أما في غينيا فتقوم العروس بالسباحة وهي بدون ملابس فى الماء، إلى أن يقدم لها شخص قطعة قماش وهذا يدل على أنّها أعجبته، فإذا لبستها تكون قد وافقت على الزواج منه، وتصبح زوجته في الحال.

3 - عادات الزواج في الملايو:

يعيش الرجل الراغب بالزواج من امرأة معينة معها في نفس المنزل لمدّة عامين بدون أن يلمسها بقبائل الملايو، فإن اتفقا تم الزواج، وإن لم يعجبها خلُقه طردته من المنزل.

4 - عادات الزواج في قبيلة تودا الهندية:

يتوجب على العروس أثناء العرس الزحف على يديها وركبتيها إلى أن تصل إلى العريس في قبيلة تودا جنوب الهند، ولا تتوقف عن الزحف إلا عندما يباركها العريس بوضع قدمه على

14 - عادات الزواج في التيبت الصينية

تصعد العروس على شجرة في قبائل التبت الصينية، ويجب على الذين يودون خطبتها تسلق الشجرة والوصول إليها، إضافة إلى ذلك يكون أهل العروس تحت الشجرة ومعهم العصي ليمنعوهم من الصعود، والشخص الذي ينجح في تسلق الشجرة وإمساك يد العروس يتزوجه

15 - عادات الزواج في إيرلندا

يجب على العروس الإيرلندية أن لا ترفع قدميها عن الأرض؛ حتى لا تخطفها الجنيات، وذلك لأن العروس تكون أجمل ما على الأرض في يوم زفافها ويخشى الإيرلنديون من أن تسرقها الجنيات

16 - عادات الزواج في جوبيس الأفريقي

تثقب الفتاة لسانها في قبيلة جوبيس الأفريقية، ثمّ تضع خيط طويل ويمسك الزوج بطرف الخيط فإذا أزعجته زوجته بثرثرتها يقوم بشد الخيط ليوقفها عن الكلا

17 - عادات الزواج في جزر كوبا

يستلقي شباب القرية على الأرض على بطونهم في جزر كوك، وتقوم العروس بالسير على ظهور الشباب إلى أن تصل إلى المكان المعد للزفاف

18 - عادات الزواج في الصومال

يضرب العريس عروسه ضربا مبرحا أثناء حفل الزفاف في الصومال؛ وهذا لكي يعلن للحضور بأنه سيكون السيد المطاع في البيت دون أي منازع

19 - عادات الزواج

تطرح العروس على الأرض في بورما، ثم يقوم رجل عجوز بثقب أذنيها، وتتألم العروس وتصرخ بأعلى صوتها ولكن لا أحد يسمعها بسبب ارتفاع صوت الموسيقى.