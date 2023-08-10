انت الان تتابع خبر شاهد .. علامات الساعة تظهر وحقائق مرعبة للغاية تكشف.. عندما دخل العريس وصديقه غرفة النوم في ليلة الدخلة حدثت المفاجأة التي تتحدى العقل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العروس لصدمة غير متوقعة في ليلة زفافها، وهذه الليلة التي كانت تحلم بها منذ طفولتها. لم تكن تعلم أن الواقع سيكون مختلفًا تمامًا عما كانت تتوقعه.

كما هو الحال مع أي فتاة، كانت تحلم بأن ترتدي الفستان الأبيض في هذا اليوم الخاص، وعندما تحقق حلمها ووصلت إلى شقة الزوجية مع عريسها، حدث شيء غير متوقع. قبل أن يدخلا غرفة النوم، رن هاتف العريس، فأخرجه من جيبه ليجيب على المكالمة. وخلال هذه اللحظة، كانت العروس تنتظر بفارغ الصبر لكي يتمكنا من الاستمتاع بليلتهما السعيدة.بعد أن انتهى العريس من المكالمة، دخلا غرفة النوم وكان العريس يمسك بيد زوجته التي انتفضت من سريرها وبدأت بخلع ثياب الفرح. حاول العريس التقرب منها، ولكن بدا واضحًا على وجهه علامات الإعياء والتعب، وكان يخفي خلفه أيضًا القلق والتردد. حاولت العروس أن تطمئنه وتجعله يشعر بالسعادة، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

فجأة وبشكل مفاجئ، شعرت العروس بغشاوة تغطي عينيها، وتأثرت كل الأشياء المحيطة بها. أصابتها حالة من الذعر عندما سمعت صوت جرس الباب يرن، ورأت العريس يسارع لفتح الباب وكأنه يعتبره نجاة له من هذا الموقف.

انهارت الدموع بغزارة على خديها، واندفعت بغضب مشوب بصرخات مكتومة تنعي حظها العاثر، حيث سيقوم صديق زوجها بأداء دور العريس بدلاً منه. وشعرت الزوجة العروس بالعجز والاستسلام، وأدركت أن هذا الأمر سيجعل زوجها يشعر بالفشل والعجز في المستقبل. بدأت الزوجة تلطم وجهها وصدرها بحزن عميق لمصيرها العاثر.

أما الزوج، فقد فقد كل شيء من مفهوم الرجولة والشهامة، حيث استعان بصديقه في ليلة زفافه. صرخت الزوجة بصوت عالٍ تقريبًا جمع الجيران، وهددتهم بفضيحة كبيرة إذا لم يغادر الصديق. ارتجفت أصابع الزوج وتسللت إليه رعشة قوية، يرجو فيها من صديقه الرحيل.

في هذه الأثناء، جمعت الزوجة بعض ملابسها وارتدت ثياب الحداد على خيانة الزوج التي صدمتها. غادرت بيت الزوجية وتوجهت إلى منزل عائلتها. أما الزوج، فقد ارتدى عباءة الشيطان بعد أن استعاد وعيه، وأداره شيطانه نحو حيلة يعتقد أنها ستنقذه من وضعه الصعب. في الصباح التالي، ذهب إلى مركز الشرطة وقام بتقديم بلاغ يتهم فيه زوجته بسرقة مبلغ كبير من المال والفرار من المنزل.

بعد أن تمكنت قوات الشرطة من القبض على الزوجة، وهي تبكي بحرقة، انكشفت حقيقة الزوج. استعان بصديقه في ليلة زفافها، وتركها بعد أن طلبت الطلاق. لكنه اتهمها بالسرقة في محاولة لتهديدها ومنعها من كشف حقيقته.

توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وقدمت دعوى للخلع من هذا الزوج الذي لم يكن أمينًا عليها. شرحت في دعواها مأساتها وصعوبة العيش معه.