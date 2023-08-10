انت الأن تتابع خبر القبض بالدولار .. الحق الفرصة الأخيرة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختتم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تلقي طلبات التقديم إلي وظائف السفارة الأمريكية في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري.

وظائف السفارة الأمريكية:

وكانت السفارة الأمريكية قد أعلنت عدد من وظائف كاتب إداري في عدد من الأماكن الإدارية لديها، حيث أنها قامت بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وذلك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها.

شروط التقديم في وظائف السفارة الأمريكية:

وحددت السفارة مجموعة الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم والتي تتمثل في :

1- يجب أن يتملك الشخص المتقدم خبرة عامين في العمل الإداري للمكاتب.

2- يجب أن يتملك الشخص المتقدم تصريح أمني صادرة من وزارة الداخلية المصرية.

3- يجب أن يتملك الشخص المتقدم شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة.

4- يجب أن يكون لدي الشخص المتقدم مستوى جيد في اللغة الإنجليزية في القراءة والتحدث والكتابة، حيث أن سوف يتم عقد اختبار له.

5- يتطلب من الشخص المتقدم أن يقوم بتحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية في الطلب الذي سوف يقدمه إلي السفارة ليكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة

6- يجب أن يكون المتقدم قادر على مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية.

7- يجب أن يكون المتقدم قادر على تعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط بواسطة.

كيفية التقديم في وظائف السفارة الأمريكية:

1- في الخطوة الأولي يقوم المتقدم بالدخول إلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر عن طريق الضغط هنا.

2- في الخطوة الثانية النقر على أيقونة الوظائف.

3- ثالث هذه الخطوات يقوم المتقدم اختيار الوظيفة المطلوبة.

4- في الخطوة الرابعة يقوم جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

5- في الخطوة الأخيرة يتم النقر على أيقونة ارسال

مرتب وظائف السفارة الأمريكية:

حددت السفارة راتب وظيفة كاتب إداري 36195 دولارًا أمريكيًا