انت الأن تتابع خبر طريقة عمل خبز الشوفان في المنزل.. وصفات أكل صحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من المواطنين في كافة جمهورية مصر العربية والوطن العربية، الذين يسيرون على نظام غذائي بشكل يومي، ومن ضمن الأكلات الصحية التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين وهي الشوفان التي تحتوي على الكثير من الفوائد المتعددة وتقلل من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو جديد.

خبز الشوفان

يعد الشوفان من الأكلات قليلة السعرات الحرارية حيث أنها تحتوي ألياف التي تساعد على الإحساس بالامتلاء والشبع لذلك، والتي تعد وجبة مثالية للدايت والنظام الغذائي الصحي بشكل عام.

عزيزي القارئ، إليكم مقادير خبز الشوفان الصحي:

2 كوب دقيق شوفان (500 جرام)

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

رشة ملح

1 كوب ماء دافئ

عزيزي القارئ، قمي بخلط الخميرة مع كوب الماء حتى الذوبان، ثم ضعي دقيق الشوفان وعاء عميق بعد نخله جيدا، ثم ضيفي الزيت وخليط الخميرة مع اللبن إلى دقيق الشوفان واعجنيهم جيداً، ضعي العجينة جانباً لتختمر في مكان دافئ مع تغطيتها، واتركيها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

قومي بدهن يدكي بالزيت واقطعي العجينة إلى عدد من الكرارت الصغيرة متساوية الحجم، ثم ضعي كل كرة بين طبقتين من البلاستيك أو ورق الزبدة وقومي فرده بواسطة النشابة ثم ضعي العجينة بعد فردها في صينية مدهونة بزيت الزيتون، مع مراعاة وجود مسافة بين الأرغفة، اتركي العجينة لترتاح لمدة عشرة دقائق، ثم قومي بتسخين الفرن على نار متوسطة (180 درجة)، وضعي صينية الخبز في الفرن واتركيه حتى ينضج.

خبز الشوفان بدون خميرة

يتسائل الآلاف من المواطنين عن مقادير خبز الشوفان بدون خميرة، وهي كوب دقيق شوفان (أو شوفان مطحون)، وملعقة صغيرة زيت زيتون، ورشة ملح، ونصف كوب ماء، وملعقة كبيرة بذور الكتان المطحونة، وملعقة كبيرة بذور القرع المطحونة، ونصف ملعقة صغيرة زعتر، وربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

وأما عن طريقة خبز الشوفان بدون خميرة، قم بطحن حبات الشوفان في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطي دقيق الشوفان مع الماء والملح في وعاء عميق، وقومي بعجنه جيدًا، وثم ضيفي ضعي الزيت على العجينة، واعجنيها حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تلتصق.

ثم قطعي العجينة إلى خمسة كرات صغيرة متساوية، واتركي العجينة لترتاح لمدة عشرة دقائق، ثم ضعي العجينة بين طبقتين من البلاستيك أو ورق الزبدة، من أجل فرده ساوي أطراف العجينة ليصبح شكل الرغيف دائري منتظم، ثم ضعي العجينة في صينية مدهونة بزيت الزيتون، ثم سخني الفرن على نار متوسطة (180 درجة)، ضعي صينية الخبز في الفرن واتركيه حتى ينضج، واتركي خبز الشوفان حتى يهدأ قليلا ثم قدميه و استمتعي بطعمه الرائع.