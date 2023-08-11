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رياض - احمد صلاح - نقدم اقسام كلية حاسبات ومعلومات 2023 لكل طلاب علمي علوم ورياضة والجامعات الخاصة، وتعتبر من الكليات الجامعية التي لها دور هام لتزويد كل الكوادر التي تؤهل في مجال التكنولوجيا وعلوم المعلومات وأنها تقوم بفتح كل أبواب العمل أمام كل الطلاب.

اقسام كلية حاسبات ومعلومات

ونوفر لكل الطلبة في الثانوية العامة اقسام كلية حاسبات ومعلومات 2023، وهي من أبرز الأشياء الهامة في الوقت الحالي ويريد الجميع معرفتها في الوقت الحالي وتأتي كما يلي:

قسم العلوم الأساسية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، والفيوم، وقناة السويس.

نظم المعلومات الحيوية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس.

قسم هندسة البرمجيات بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان وعين شمس.

بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، والزقازيق، والمنوفية.

قسم الوسائط المتعددة بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط وبني سويف.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

حاسبات ومعلومات علمي علوم

1- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج «علمي علوم» 367 درجة.

2- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ «علمي علوم» 366 درجة.

3- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 366 درجة.

4- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 365 درجة.

5- كلية حاسبات ومعلومات قنا «علمي علوم» 365 درجة.

6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة «علمي علوم» 346 درجة.

7- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 343 درجة.

8- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس «علمي علوم» 343 درجة.

9- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 342 درجة.

10- كلية حاسبات ومعلومات دمياط «علمي علوم» 342 درجة.

تنسيق الكلية بالجامعات الأهلية

1- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة 61%.

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق الأهلية 61%.

3- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندرية الأهلية 61%.

4- كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الأهلية 61%.

5- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف الأهلية 61%.

6- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية الأهلية 61%.

7- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا الأهلية 61%.

8- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط الأهلية 61%.

9- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا الأهلية 61%.

10- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الأهلية 61%.

11- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها الأهلية 61%.

12- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجلالة 61%.

13- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العلمين 61%.

14- كلية حاسبات ومعلومات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 61%.

15- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسماعيلية الأهلية 61%.

16- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الملك سلمان 61%.

تنسيق حاسبات ومعلومات الجامعات الخاصة

1- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 62%.

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «مصر الدولية» 62%.

3- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أكتوبر 62%.

4- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأهرام الكندية 62%.

5- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة البريطانية 62%.

6- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة الألمانية 62%.

7- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأهرام الكندية 62%.

8- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 62%.

9- كلية حاسبات ومعلومات جامعة فاروس 62%.

10- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المستقبل 62%.

11- كلية حاسبات ومعلومات جامعة النهضة 62%.

12- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 62%.

13- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المصرية الروسية 62%.

14- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجيزة الجديدة 62%.

15- كلية حاسبات ومعلومات جامعة هليوبوليس 62%.

16- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دراية 62%.

17- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بدر 62%.

18- كلية حاسبات ومعلومات جامعة حورس 62%.

19- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المصرية الصينية 62%.

20- كلية حاسبات ومعلومات جامعة ميريت 62%.

21- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سفنكس 62%.

22- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السلام 62%.

23- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الصالحية الجديدة 62%.

24- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الحياة 62%.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات لشعبة علمي رياضيات