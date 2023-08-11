انت الأن تتابع خبر دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي مستجاب.. رددوا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعاء يوم الجمعة من الأدعية المميزة المستجابة، وذلك لأن فضل هذا اليوم عظيم وهو عيد لكل المسلمين، ويردد فيه الكثيرين دعاء لكل المرضى والمتوفين، ويتم الإكثار فيه من الأدعية التي تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي.

دعاء يوم الجمعة للمريض مستجاب

ويعد الدعاء من الأمور الهامة التي تصل إلى الله سبحانه وتعالي، وبشكل خاص دعاء يوم الجمعة يكون مستجاب في العديد من الأوقات التي تكون بين العصر والمغرب، وهذه الأدعية هي:

أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقَما.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

وسوف نقدم للمتوفي دعاء يوم الجمعة لأنها يصل إليه ويتقرب به جميع المسلمين إلى الله سبحانه وتعالي، وهذه الأدعية هي تأتي كما يلي: