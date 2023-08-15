انت الان تتابع خبر ودعاً للحرمان والعجز في غرفة النوم.. ستصبح بقوة 1000 حصان مصري.. فقط تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة لمدة 5 أيام ومشاهدة المفاجأة التي ستجعلك تهز الشارع؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نصح خبير سعودي، الرجال المتزوجين بتناول زيت الزيتون على الريق لمدة 5 أيام ومشاهدة المفاجأة التي ستحدث لهم بعد ذلك، موضحاً أن تناول زيت الزيتون على الريق له فوائد كثيرة للجسم والصحة العامة، حيث يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن التي يحتاجها الجسم، وسوف نعرض لكم أهمية تناول زيت الزيتون على الريق على الصحة العامة وآثاره وفوائده الكثيرة.فوائد زيت الزيتون على الريق للرجال

على الرغم من أنّه لا توجد دراساتٌ علميةٌ حول فوائد تناول زيت الزيتون على الرّيق تحديداً، إلا أن القيمة الغذائية الكبيرة التي يحتوي عليها تجعله منتجًا ذو أهمية كبيرة لصحة أجسامنا، كما أنه يفيد صحة الرجل في العديد من الجوانب الصحية أبرزها ما يلي:

• زيادة تدفق الدم في العضو الذكري.

• مطهر ومنقي طبيعي لسموم الجسم

• يساعد بخفض نسبة الكوليسترول في الدم

• التحكم في مستويات السكر والضغط بالدم.

• منشط طبيعي للجسم يحسن الأداء الجنسي

• يرفع مستويات الخصوبة لدى الرجل وتقويته.

• تحفيز الجسم على إنتاج وإفراز هرمون الذكور

• يعالج حالات العقم المستعصية والضعف الذكوري.

• تحفيز إنتاج الحيوانات المنوية وتقوية حركتها بالجسم.

• يعزز صحة الجهاز الدوراني مع تناول ملعقتين يوميًا على الريق.

• إمداد الجسم بالطاقة والرغبة الجنسية اللازمة لإطالة مدة الجماع.

• تقوية العضو أثناء العلاقة الحميمية للانتصاب أطول مدة ممكنة.

غني بفيتامين E لذا من فوائد زيت الزيتون على الريق للرجال معالجته لدوالي الخصيتين.

فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأ

تتعدد فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة والرجل فهو أحد الزيوت اللذيذة متعددة الاستخدامات والمفيدة جدًا للصحة وأبرزها:

•زيت الزيتون للبشرة

– تحسين صحة البشرة وجعلها أكثر إشراقًا وحيوية مع الوقت.

– تأخير ظهور التجاعيد والخطوط والإجهاد التأكسدي بالبشرة.

– يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي لنعومة وحيوية طبيعية كالأطفال.

– يحمي الوجه من حب الشباب الدهني والبثور البيضاء والسوداء

– كما يستخدم بإزالة مستحضرات التجميل من البشرة بكل سهولة

– تفتيح البشرة والتصبغات من فوائد زيت الزيتون على الريق المذهلة بجسم المرأة.

– فيتامين هـ والسكوالين عناصر مفيدة بزيت الزيتون تساعد بترطيب البشرة وتقليل الجفاف.

• زيت الزيتون للشعر

تطويل وتحفيز نمو الشعر وتقوية الخصلات الموجودة بالرأس.

– معالجة الأطراف المتقصفة المتضررة لتبدو أكثر صحة وقوة.

– تخفيف نفشة الشعر والتجعد الملحوظ الناتج عن ترققها وضعفها.

– فعال مع حشرات الشعر ويخلصك منها كليًا مع الاستخدام المنتظم.

– ترطيب عميق لبصيلات الشعر واحدة من أهم فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة

• زيت الزيتون للأظافر

مكون طبيعي أساسي بروتين العناية بجمال الأظافر وصحتها بفضل محتواه الغني بفيتامين E المعزز للنمو الطبيعي للأظافر وإصلاحها وترطيبها، فيستخدم عن طريق وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الظفر لمدة 10 دقائق ثم تمسح بمنديل وتكرر هذه الطريقًا يوميًا إلى أن تظهر النتائج المرغوبة. دراسات علمية حول فوائد زيت الزيت

اشارت إحدى الدّراسات الأولية التي نُشرت في مجلة Nutrients عام 2018 إلى أنّ زيادة تناول زيت الزيتون يرتبط بتحسين صحّة العظام، حيثُ تمّ تقييم المواد الغذائيّة التي تناولتها 523 امرأة تتراوح أعمارهنّ بين 23 إلى 81 عاماً، مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، وزيت الزيتون، بينت الدراسة زيادةً ملحوظة في كثافة اللعظام لدى المجموعة التي تناولت كميّاتٍ أعلى من زيت الزيتون مُقارنة باللواتي كُنّ يستهلكن كميّات أقل.

أظهر تحليلٌ شموليٌ لعدة دراسات نُشر في مجلة British Journal of Nutrition عام 2014، وشمل عيّنةً مُكوّنةً من ما يُقارب 140,000 شخصٍ؛ أنّ تناول زيت الزيتون يُقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أُجريت دراسةٌ أولّية نُشرت في مجلة Plos One عام 2011، على 12,059 شخصاً مُتوسط أعمارهم 37.5 عاماً، وتم فيها مُراقبة أنواع الدهون التي يتناولونها، وأظهرت النتائج أنّ أولئك الذي كانوا يتناولون الدهون غير المشبعة كزيت الزيتون كانوا أقلّ عرضةً للإصابة بالاكتئاب، مقارنةً بتناول الدّهون غير الصحيّة كتلك الموجودة في الأطعمة السريعة، والتي لوحظ أنّها قد تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

بيُنت دراسةٌ نُشرت في مجلة Endocrine, Metabolic and Immune Disorders عام 2018، أنّه من المُمكن لتناول زيت الزيتون البكر المُمتاز أن يُساهم في الوقاية من أمراض الكبد وتحسين صحته؛ حيثُ إنّه يُساعد على التخفيف من مرض الكبد الدهني (Hepatic Steatosis)، والتّقليل من تليُّف الكبد، والالتهابات، والإجهاد التأكسدي، والعديد من مشاكل الكبد الأخرى.

أُجريت دراسةٌ نُشرت في مجلة Gut عام 2015، على عيّنة مكوّنة من 25,639 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 74 عاماً، وأظهرت الدراسة أنّ زيادة تناول زيت الزيتون قد يُساعد على التّقليل من خطر التّعرض لالتهاب القولون التقّرحي وذلك لاحتوائه على حمض الأولييك، ومن الجدير بالذكر أنّ التهاب القولون التقّرحي هو أحد أمراض الأمعاء محاذير تناول زيت الزيتون على الريق

على الرغم من تعدد فوائد زيت الزيتون على الريق ومعالجته لبعض الأمراض، إلا أن الاستخدام المفرط دون إدراك يتسبب بالكثير من الأضرار الوخيمة أبرزة

– يسبب مشكلة صحية شديدة بالجهاز التناسلي

– يعمل على تنشيط الالتهابات المزعجة بالجس

– قد يعرضك لخطر الإصابة بالسكتات الدماغي

– يزيد من معدل نمو الحبوب والدمامل تحت الجل

– السمنة والزيادة المفرطة بالوزن الطبيعي للجس

– قد يكون سبب أولى بإصابة الرجل أو المراة بالإسها

– الإفراط في تناول زيت الزيتون يؤدي لانخفاض سكر ال

– يرفع معدلات الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية

أضرار شرب زيت الزيتون للحامل

كأي مكون طبيعي زيت الزيتون على الريق له فوائد وأضرار وتأثيرات جسيمة على الصحة خصوصًا مع الحمل، فيؤثر على المرأة سلبًا ويصيبها بالآت

– إكثار الحامل من تناول زيت الزيتون يسبب لها التهاب بالمهبل

– الإفراط بتناول المرأة الحامل لزيت الزيتون يتسبب بالتهاب عنق الرحم

– الإسهال الشديد والمزمن من الآثار الجانبية لشرب الحامل لزيت الزيتون بإفراط

– الإجهاض وتقلصات بالرحم أول عرض جانبي تصاب به المرأة الحامل عند تناوله بإفراط بالشهور الأول

أسئلة شائعة حول زيت الزيت

• هل هناك فوائد لشرب زيت الزيتون قبل النوم

– ليست هناك دراسات تشير إلى أنّ زيت الزيتون يوفر فوائد خاصّة عند تناوله قبل النوم

• هل هناك علاقة بين زيت الزيتون وفيتامين

– لا يحتوي زيت الزيتون على فيتامين د، ولكن يمكن القول إنّ فيتامين د يُعدُّ من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ولذلك يُعتقد أنّ تناوله مع الدهون -كزيت الزيتون- قد يساعد على امتصاصه في الجسم، ولكنّ ذلك غير مؤكد، وما زالت هناك حاجةٌ لدراسة هذا التأثير بشكلٍ أفضل لتأكيد

• هل زيت الزيتون يؤثر على الكلى

– من الدهون الطبيعية المفيدة جدًا لتحسين حالة المصابين بأمراض الكلى المختلفه

• م هو الوقت المناسب لشرب زيت الزيتون

– قبل اليوم. هو الوقت الأمثل لتناول ملعقة زيت الزيتون لمعالجة اضطرابات المعدة والهض

• هل يمكن استخدام زيت الزيتون لعلاج الحنجر

نعم. تناول ملعقة طعام كبيرة على الريق تعالج الاحتقان والسعال