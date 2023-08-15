انت الأن تتابع خبر عروض لولو هايبر ماركت في السعودية.. خصومات هائلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم عروض لولو هايبر ماركت في السعودية والتي تكون على جميع المنتجات مثل اللحوم الحمراء الطازجة بكل أشكالها وأنواعها، وأيضاً تكون على كل الأسماك البحرية والمعلبات والكثير من المنتجات الأخرى الذي يريد أن يحصل عليها الكثيرين بشكل مستمر.

عروض لولو هايبر ماركت

وتستمر عروض لولو هايبر ماركت السعودية على كل المنتجات إلى يوم 19 أغسطس الجاري، حيث أنها تكون على كل المنتجات الهامة والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، في جميع المنازل طوال الوقت، ويبحث الجميع وراء الحصول عليها طوال الوقت.

ويتم توفير الخصومات من اليوم 14 أغسطس إلى يوم 19 أغسطس 2023 أو حتى نفاذ الكمية، وتكون على سكر الأسرة الخشن والناعم، وعلى سعر معجون الطماطم من السعودية، وأيضاً حليب السعودية المبخر، والخصومات الأخرى تكون على أسعار زيت الزيتون البكر العضوي الممتاز بحجم 1 لتر من ندى، وغيرها الكثير من المنتجات الغذائية الهامة التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها.

ويتوفر لديهم العديد من العروض الخاصة على أسعار زيت جوز الهند البكر العضوي، ويوجد أيضاً الكثير من العروض والخصومات الحصرية التي تكون على أسعار زيت جوز الهند بحجم 300 جم، ولحم التونة عليه تخفيض والخصومات والتخفيضات تكون على لحم التونة الخفيف في كل المواسم، وأيضاً تكون الخصومات والعروض على كل المنتجات.