انت الأن تتابع خبر ظهور متحور كورونا الجديد إي جي 5 في أول دولة خليجية.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن رصد متحور كورونا الجديد إي جي 5، وهي أول دولة عربية تعلن ظهور متحور كورونا الجديد بها، محذرة من سرعة انتشار المتحور، ومؤكد من استقرار الوضع الصحي في الكويت.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيانها، أن ظهور متحور كورونا الجديد، ومثل هذه المتحورات، هو امرا متوقعا ولا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن المتحورات من سمات الفيروسات الأساسية، مطالبة المواطنين في الكويت، أنه حال ظهور أي أعراض من متحور كورونا الجديد إي جي 5، أو علامات لعدوى تنفسيه، عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض المعدية التنفيسية.

متحور كورونا الجديد في دولة عربية

ومتحور كورونا الجديد إي جي 5 EG.5 هو نوع جديد من فيروس كورونا COVID-19 سريع الانتشار، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في الربيع، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات XBB التي تم تداولها خلال الأشهر الستة الماضية، ويحتوى على طفرة في بروتين السنبلة المعروف بتجنب بعض المناعة التي يحصل عليها الشخص بعد الإصابة أو التطعيم.

كما وكشفت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الفترة من 23 يوليو إلى 5 أغسطس أن 17.3% من حالات كورونا COVID-19 الجديدة على مستوى البلاد سببها EG.5 – المعروفة أيضًا باسم “Eris” – ارتفاعًا من 7.5% الأسبوع الأول من يوليو.

ولم يوضح بيان وزارة الصحة الكويتية عدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد.