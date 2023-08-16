انت الأن تتابع خبر ما حكم التاتو المؤقت للرجال والنساء؟.. الإفتاء تحسم الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حكم التاتو المؤقت للرجال والنساء؟ سؤال ينتشر بين الكثيرين في الوقت الحالي، حيث أنه يوجد منه الرسوم سواء بالحناء أو بالمواد الأخرى الثابتة، وتكون بأشكال مختلفة وتوضع على الجسم بالعديد من الطرق المختلفة، ولذلك يريد الجميع الإجابة على هذا السؤال.

حكم التاتو المؤقت للرجال والنساء؟

وأكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أنه لا يوجد أي مانع شرعي من التزيين برسم التاتو، ولكن يكون بالنقش والرسم الظاهر على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل للدم ويزول بعد فترة بسهولة، ووضع الحنة على الجسم مباح شرعاً، ولا يوجد فيه أي مشكلة مثل رسم الوشم الثابت المحرم.

وأوضح أن الوشم ينقسم نوعين الأول هو المحرم شرعاً والذي يكون بغرز الإبرة في الجلد ويسيل الدم بسببه، ووضع في المكان كحل أو مادة صبغية وهو الذي يغيير لون البشرة، ولابد أن يتم إزالته عند الوضوء والطهارة.

وأما عن النوع الثاني فهو الوشم الحلال ويكون باستعمال الحناء الطبيعية، وهو يكون بعمل الرسومات على الجلد وإزالتها يكون سهل بالعديد من المواد الطبيعية، وهي لا تمنع وصول الماء خلال الوضوء.

حكم التاتو في الشرع؟

وقال شوقي في إجابته على سؤال حكم التاتو في الشرع؟، قال إن الإسلام أجاز التجميل والتزين، وهذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالي “قل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ» (الأعراف: 32)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه” عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ”، وأضاف أن الأصل في هذا الإباحة إلا ما استثناه الشرع الشريف بالنهي عنه، مثل تزينها للرجال بارتداء الذهب الأصفر وكشف النساء ما لا يجوزك لهم كشفه للأجانب.