انت الأن تتابع خبر دعاء راحة البال مستجاب.. رددوا اللهم إني أعوذ بك من الفواحش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعاء راحة البال مستجاب من أكثر الأشياء الذي يردده جميع المسلمين في كل الأوقات، وأمر الله سبحانه وتعالي كل المسلمين بالإكثار من الدعاء للحفاظ على حياتهم مستقرة، ويحصلون على السعادة الشديدة بالتقرب إلى الله عز وجل.

دعاء راحة البال مستجاب

ونحرص على تقديم لكل المسلمين دعاء راحة البال مستجاب في كل الأوقات، ويرددها جميع المسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالي، والحصول على الستر وراحة البال وهذه الأدعية هي:

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي .. اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفسوق والردة، والبغي والبهتان، والمعاصي والذنوب، والفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أعوذ بك من الجار وبطره، ومن كلمة السوء في المجالس والمجالسين، ومن شر المفتنين، ومن شر العين، ومن شر حاسدٍ إذا حسد.

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ومن همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بك أن يحتجر عني، وأعوذ بك من فتنته في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرني ما بين يدي وما خلفي، وعن يميني وشمالي، وعن فوقي وتحتي، وأعوذ بك أن أغتال أو أغتال.

اللهم إني أعوذ بك من الأذى في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن شر الدابة الأرض، ومن شر الفتنة الدجال.

دعاء راحة البال والستر

ويعتبر دعاء راحة البال والستر من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً، وذلك لأنها تقرب العبد المسلم لله سبحانه وتعالي، وتأتي الأدعية كما يأتي:

اللهم إنّا نسألك سترك، فكما سترتنا في الدنيا استرنا يوم البعث ويوم العرض يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضُرٍّ وشر وكل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصاً جميلاً يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين.

اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

اللهم أرزقني مفاجأة جميلة وخبر أنتظره من غير حول مني ولا قوة.

اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.