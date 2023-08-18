انت الان تتابع خبر لمن لم يذقوا طعم الليالي الحمراء المشعللة.. استخدم 3،حبات من القرنفل بهذة الطريقة فقط وتمتع برغبة لا تقل وقوة فولاذية تهز البناية... جربها وهتدعيلي ليل نهار؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفي رسالة بعثها إلى أحد المواقع الاستشارية، قال المواطن السعودي أنه متزوج منذ 17 عاماً، وبدا استخدام المنشطات الجنسية قبل 4 سنوات، لكنه لم يكن يحصل على النتائج المقبولة وهو ما جعله يبحث عن بدائل أخرى لحل مشكلة الضعف التي يعاني منها.

واوضح المواطن الذي لم يكشف عن اسمه، أن أحد خبرا الطب البديل نصحه بتجربة القرنفل، لكنه لم ياخذ كلامه على محمل الجد، وبعد أيام قرر خوض التجربة ووضع 3 حبات من القرنفل تحت لسانه حسب الطريقة التي وصفها له الخبير في الطب البديل.

وقال المواطن أنه لم يكن يتوقع ان يحصل على تلك النتيجة المذهلة بعد استخدامه القرنفل، موضحاً انه استغنى عن جميع المنشطات الجنسية واكتفى باستخدام 3 حبات من القرنفل قبل دخول غرفة النوم بعشر دقائق.

ويُعتبر نبات القرنفل أحد أشهر النباتات المتواجدة في يومنا هذا والتي تزرع في مساحات واسعة من الأرض حيث يملك قيمة غذائية وصحية كبيرة كما ويُعد القرنفل أحد المركبات التي تحوز على شهرة واسعة وكبيرة بين أوساط الناس في جميع أنحاء العالم منذ قرون عدة وذلك لأنه يستخدام لأغراض غذائية وطبية ودوائية كثيرة إذ يدخل في تركيب عدة وصفات طبية وغذائية وتجميلية تعزز صحة الجسم وتجعله يتمتع بالقوة اللازمة.

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة فاعلية القرنفل وقدرته العلاجية الخارقة في المساهمة في علاج الكثير من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والمفيدة التي يحتاجها الجسم لتأدية وظائفه بكل كفاءة واقتدار.

المشاكل الذهنية وتقوية الذاكرة والقضاء على مشكلة النسيان وضعف الإنتباه والتركيز ولعل أهم فائدة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من القرنفل هي تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال ومعالجة المشاكل التي تتسبب باضعافها.

كما كشفت الدراسات الطبية الحديثة والأبحاث العلمية والتجارب العملية قدرة القرنفل الهائلة في تعزيز الصحة الجنسية للرجال وجعلهم أكثر قدرة وقوة أثناء العلاقة الجنسية حيث يعمل القرنفل على زيادة الرغبة وتعزيز الانتصاب لدى الرجال وبالتالي زيادة مدة العلاقة بين الزوجين.

كما يعمل القرنفل أيضا على زيادة تدفق الحيونات المنوية وتنظيف مجاريها ويساعد على تخليص الرجال من التوتر أثناء العلاقة وبالتالي زيادة فترة الانتصاب واستمرار العملية الجنسية لوقت طويل ما يجعل الطرفين يشعرون بالرضا.

وتأتي هذه الفوائد بسبب احتواء القرنفل على العناصر الغذائية والمركبات الطبية اللازمة التي تقوم بتعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال حيث يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة.

وللحصول على الفوائد المرجوة ينصح الخبراء بتناول 3حبات من القرنفل يوميا قبل عشر دقائق من الذهاب إلى النوم ويمكن تناولها عبر وضعها في كوب من الحليب أو مضغها منفردة كما يمكن طحنها وإضافتها لوجبة العشاء حيث إن هناك طرق عديدة لتناوله.