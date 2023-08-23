انت الأن تتابع خبر مشهد حميمي بين رجلين في الدراما الخليجية يشعل الردود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح- عاد مشهد تمثيلي من احد الملسلسات الكويتية القديمة إلى الواجهة بسبب قبلة حميمية بين رجلين.

وتداول رواد مواقع التواصل لقطة من مسلسل كويتي عُرض عام 1999، أي قبل حوالي 24 عاماً، اثار جدلا واسعا بين النشطاء، وانهالت التعليقات على الفيديو المتداول.

رأى البعض ان هذا المقطع يجب أن يتم حذفه من العمل حتى لو مر عليه سنوات طويلة، حتى لا يكون حجة للأشخاص الذين يدعمون المثلية الجنسية ليقولون ان الدراما الكويتية كانت تدعم الشذوذ.

بينما رأى البعض الآخر، أن الدراما الكويتية لم يكن لديها مشكلة مع المثلية الجنسية وما يوثق ذلك ما فعله النجمان الكويتيان عبد الرحمن العقل ونادر الحساوي اللذان ظهرا خلال احداث المسلسل وهما يعانقان بعضهما ويعتذران عن سوء تفاهم حدث بينهما، ثم تبادلا قبلة على الشفتين.

من ناحيته علق الناشط لحقوق المثليين طارق بن عزيز على الفيديو المتداول من المسلسل الكويتي، وقال ان هذا المشهد من أشهر المشاهد المثلية في الدراما الكويتية الخليجية، وذلك قبل أن تتسلل عقدة الألوان وتغذية الكراهية والتمييز ضد المثليين، وقبل أن يتم رفض عرض أي عمل يتضمن مشاهد مثلية، على حد قوله.

الجدير بالذكر، ان المثلية والتحول الجنسي من اكثر القضايا طرحا في العالم الذي بات يتقبل الشذوذ ويصدر القوانين التي تدعمها، وسط رفض الدول العربية والإسلامية والكثير من المجتمعات الأخرى لمثل هذه القضايا التي تعتبر تدميرا للدين والقيم والأخلاق والفطر الإنسانية.