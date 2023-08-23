انت الأن تتابع خبر نتيجتها مذهلة.. وصفة طبيعية لتفتيح البشرة تنافس سيروم فيتامين سي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث النساء وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، وخاصة بعد حرارة الصيف والشمس الحارقة التي تسببت في إسمرار البشرة، ومنهن من يستخدمون كريمات التفتيح باهظة الثمن، أو اللجوء إلى أنواع السيرم المختلفة الموجودة في الاسواق التي تعمل على تفتيح البشرة، ولكن الامر لايستدعي كل هذا فمن خلال وصفة بسيطة وطبيعة بإمكان المرأة تفتيح بشرتها بكل سهولة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

ونكشف لك عزيزتي المرأة في السطور التالية وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، كما كشفها “stylecraze” المتخصص في الصحة والجمال، مع زيت المشمش الذي ينافس بقوة جميع المنتجات الموجودة في الاسواق.

ويعمل زيت المشمش ضمن أقوى وصفة طبيعية لتفتيح البشرة ، حيث يعد مصدر جيد للفيتامينات C وE، ليس فقط وأيضا تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت المشمش، على تعزيز استعادة خلايا الجلد، ما يعزز البشرة ويجعلها أكثر اشراقا ويوحد لونها

كما أن زيت المشمش يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنع بدوره على منع أضرار الجذور الحرة التي تمنع التصبغات.

ويستخدم زيت المشمش في مستحضرات التجميل بسبب خصائصه المرطبة حيث يتغلغل بعمق في الجلد لمنع فقدان الرطوبة والحفاظ عليه رطبا لاحتوائه على فيتامين أ والأحماض الدهنية الأخرى

ومن المميزات المذهلة لوصفة زيت المشمش أنه تقلل التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وتعزز الدورة الدموية في الجلد، وشد الجلد، فضلا عن خصائص الزيت المضادة للأكسدة، التي تمنع أضرار الأشعة فوق بنفسجية.

وصفة زيت المشمش لتفتيح البشرة

اغسلي وجهك بغسول مناسب

بعد ذلك قومي بتدليك بشرتك بـ 2-3 قطرات من زيت المشمش بحركة دائرية.

اتركيه طوال الليل وكرري هذه العملية مرة واحدة كل يوم وتلاحظين النتائج المذهلة التي تغنيك عن معظم منتجات التجميل وكريمات التفتيح والسيرم الموجود في الاسواق.