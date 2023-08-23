انت الأن تتابع خبر ما هي أساسيات المكياج للمبتدئين؟.. لازم تكون في شنطتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية استخدام المكياج، نجد الكثيرات يبحثن عن أساسيات المكياج للمبتدئين، فشراء المكياج ومستحضرات التجميل يحتاج لتوافر الخبرة، وذلك من أجل القدية على شراء ما تحتاج له بشرتك والأنسب لها، من أجل الظهور بإطلالة متناسقة ومناسبة لمرحلتك العمرية، ولهذا سوف نقوم اليوم بتوضيح لكم أساسيات المكياج للمبتدئين عبر السطور القليلة التالية.

أساسيات المكياج للمبتدئين

كريم مرطب للبشرة

من أهم أساسيات المكياج للمبتدئين، هو اختيار كريم مرطب للبشرة، مع ضرورة اختيار الكريم المناسب لنوع بشرتك، فليس أي نوع كريم يناسب نوع بشرتك، ولكن استخدامه ضروري للحصول على بشرة مثالية وأكثر لمعان ونعومة بعد استخدام المكياج.

البرايمر

خطوة استخدام البرايم من أساسيات المكياج للمبتدئين، ولكنها من الخطوات التي يتجاهلها البعض، على الرغم من أنها تساعدك في التحكم في إفراز بشرتك للدهون، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل حجم المسام بالبشرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر طبقة عازلة بين بشرتك والمكياج.

الكونسيلر

الكونسيلر أيضًا من أساسات المكياج، فهو يعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء ما بها من عيوب، وهذا ما يجعل الكثيرون من الخبراء ينصحون باستخدامه عن استخدام كريم الأساس، خاصة في حالة ضرورة استخدام المكياج بشكل يومي.

التنت

التنت من أدوات المكياج التي لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، فمن خلاله يمكنك الحصول على بشرة مبهجة ومتوهجة، كما أنه يظل ثابت لفترات طويلة، ولكن من الضروري أن تقومي باختيار اللون المناسب للون بشرتك، حتى يمنحك الإطلالة التي تبحثين عنها.

ملمع الشفاه

اختيار ملمع الشفاه وليس الروج هو الأفضل والأنسب للفتيات الصغار أو المبتدئات، فمن خلاله سوف تحصلين على شفاه صحية ولامعة، بالإضافة إلى المظهر الشبابي الجذاب الذي يمنحه لكي، وهذا بالتأكيد ما سوف تحتاجين له.