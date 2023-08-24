انت الأن تتابع خبر طريقة زراعة المانجو في المنزل.. اعرف الخطوات كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكل محبي الزراعة طريقة زراعة المانجو في المنزل، وأيضاً الطرق الصحيحة لتسميدها وأوقات حصادها وجني ثمارها إلي أن يصبح لديك شجرة مانجو تقدم لكم أفضل فاكهة طوال فصل الصيف لأنها ذات طعم شهي ومذاق لذيذ ورائع يحبها الكثيرين سواء الكبار أو الصغار.

طريقة زراعة المانجو في المنزلونقدم طريقة زراعة المانجو في المنزل للحصول على أفضل ثمار بطعم مميز ومفيد، ويتم زراعتها في المنزل سواء في الشرفة أو سطح المنزل أو الحديقة، ويجب أن يتم التعرق على هذه الخطوات والطريقة بعناية شديدة وتأتي كما يلي:

لابد عند اتخاذ القرار بزراعة المانجو أن تعتمد على زراعة المانجو من البذرة التي انتهت عند تناولها بشكل فوري.

وقم بتقطيعها وإخرج النواة أو الجنين والتخلص من القشرة الخارجية التي توجد عليها.

عليك أن تبقي النواة في المنديل الورقي الملفوف بشكل جيد ويكون مغمور بالمياه في كيس بلاستيك إلى أن تظهر الفروع الخضراء أو البنية.

حضر التربة المناسبة التي قد تكون تربة طميية أو مزج الرمل مع التربة الكوكوبيت بنسبة وصلت ما بين “25% إلى 75%”.

وعليك أن تضع البذور من الأفضل استعمال أكثر من بذرة في التربة بشكل أفقي وعلى عمق سنتيمترات قليلة وتغطيتها بطبقة خفيفة من التربة.

لابد أن تقوم بري بذور المانجو بشكل يومي، وإبقائها في درجة حرارة متوسطة ما بين 24 لـ 30 درجة مئوية ما بين الظل والشمس.

ومن أفضل الأشياء أن يتم الاعتماد على سماد عضوي “مخلفات حيوانات” أو سماد جاهز لتكون التربة غنية وهذا ما يعمل على النمو والإزهار الدائم.

وتظهر جميع الفروع وتنمو في الفترة من 14 يوم إلي 40 يوم.

كم تستغرق شجرة المانجو حتى تنمو

وتبدأ شجرة المانجو في النمو أثناء الأسابيع الأربعة الأولى، ولابد أن تظل الأوراق والعناقيد بدون ثمار، حتى عمر من 4 أو 5 سنوات، وأيضاً قد تصل لبعض أشجار المانجو لعمر 10 سنوات حتى تزهر، ومن أبرز أنواع المانجو التي يريد أن يستفيد ببذورها وتتمتع بالعديد من الأجنة وهي “قلب الثور، هندي سنارة، كوبانية، زبدة، تيمور، عويس، مسك، جولك، صديق”.