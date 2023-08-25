منوعات عامة

ميس حمدان تنافس اشهر راقصة سما المصري وجوهرة بوصلة رقص فاضحة ومتابع: احلى صافيناز وفيفي عبده ..اتفرج

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نشرت الفنانة الاردنية ميس حمدان مقطع فيديو جديد ظهرت فهي وهي ترقص على إحدى الأغنيات العربية.

 

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلةً: “عندي يوم في الأسبوع باعمل رياضة على مزيكا عربي، وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم، وبحرق كالوريز كتير عشان الحركه سريعة”.

 

وتابعت “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح، أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال بحسب الدستور المصرية”.

 

وتابعت “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح، أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال بحسب الدستور المصرية

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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