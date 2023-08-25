انت الأن تتابع خبر عدت شمس الكويتية.. الدلوعة سما المصري ولعت النت بوصلة وصلة رقص على انغام “انتي خلبوصايه بقميص النوم فرمت صافيناز وفيفي عبده علي الرف ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الفنانه المصريه الشهيره الراقصة سما المصري الكثير من الجدل بسبب اطلالاتها القويه للغايه والمبالغة فيها.

راقصه المصريه الاستعراضيه المصري التي تثير لجدا في كثير من الاحلام بسبب اطلالتها القويه والغريبه للغايه وهذه المره نشرت فيديو لها وهي تسوق توك توك في الشارع مع اثاره حيره المتابعين بسبب ما قامت بفعله

سما المصري (مواليد 22 سبتمبر 1985) هي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة ومغنية مصرية. اشتهرت بجرأتها في اختيار الملابس والمظهر، وقد أثارت الجدل في المجتمع المصري بسبب ظهورها بملابس شبه عارية وتصريحاتها الجريئة.

بدأت سما المصري مسيرتها الفنية كعارضة أزياء، ثم انتقلت إلى التمثيل والرقص. شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية مصرية. وقد اكتسبت شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبها المثير للجدل وصورها المثيرة.

على الرغم من شهرتها ونجاحها في مجال الترفيه، فقد تعرضت سما المصري لانتقادات حادة من قبل الجمهور والإعلام. وقد أصدرت بعض الأغاني التي أثارت الجدل أيضًا، مما أدى إلى توجيه اتهامات لها بالترويج للفجور والانحطاط الأخلاقي.

في السنوات الأخيرة، قامت سما المصري بتغيير صورتها العامة وتوجهت نحو العمل الخيري والتوعية بشأن قضايا المرأة.

تواصل الفنانة سما المصري الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.