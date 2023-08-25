الجديد شديد.. ربه منزل مصرية صاروخ تتحدي سما المصري بوصله رقص شرقي belly dance بالاسود القصير .. ومتابع فرمت صافيناز و فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. ربه منزل فلاحة مصريه صاروخ تتحدي اشهر راقصة موكا وسما المصري بوصله رقص هزة يمين وهزة شمال بالاسود القصير..ومتابع فرمت انجي خوري و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت فلاحه مصريه شديدة الجمال تتحدي صافيناز بوصلة رقص هزت الشباب في غرفة نومها بالاحمر المكشوف دائما ما تظهر النساء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور كبيره جدا تظهر فيها انوثتها وجمالها بطريقه في غايه الروعه الجمال حيث ظهرت فلاحه مصريه من داخل احد الحقول الزراعيه وهي تقوم بوصله رقص في غايه الروعه والجمال حيث بدات الراقصه في تشغيل احد الاغاني الشعبيه للفنان حسن شاكوش وبدات ترقص بطريقه في غايه الاثاره والمتعه منها مما جذبت عبد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين حولها حيث حقق الفيديو ما يقارب من 5 مليون مشاهده في خلال ثلاث ساعات فقط.

حيث ظهرت الفلاح وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر القصيره والمفتوح بدرجه كبيره جدا من اعلى وبدات ترقص وتتمايل وتتغذل في راسها بطريقه رائعه تقلد فيها الراقصه صافيناز والراقصه سما المصري مصري بطريقه كبيره.