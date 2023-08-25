يمنع بتاتاً دخول العزاب والمراهقين.. ضع الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة لمدة 5 دقائق وشاهد كيف ستصبح كالاسد الثائر في السرير وتقدر تغب سما المصري وصافيناز

انت الان تتابع خبر يمنع بتاتاً دخول العزاب والمراهقين.. ضع الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة لمدة 5 دقائق وشاهد كيف ستصبح كالاسد الثائر في السرير ولياليك كلها نار! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يلجئ العديد من الرجال إلى الطب البديل واستخدام الوصفات الطبيعية لمعالجة بعض المشاكل الصحية، نظرًا لفعاليتها السريعة وسلامتها في الاستخدام حسب اعتقادهم. ومن بين المشاكل الصحية التي يستخدم الرجال الوصفات الطبيعية لعلاجها هي المشاكل الجنسية.

في هذا المقال، سنتعرف على وصفة "زيت الزيتون والفازلين"، وهي واحدة من أكثر الوصفات المستخدمة في الوطن العربي، ولها فوائد متعددة. وقبل أن نتحدث عن الوصفة، دعونا نتعرف أولاً على زيت الزيتون والفازلين.

زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون واحدًا من الزيوت الطبيعية ذات الفوائد العظيمة، سواء في المجال الصحي أو الجمالي. حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة. ويستخدم منذ القدم في العديد من المجالات، وتظهر فوائده بسرعة على صحة الإنسان.

الفازلين:

الفازلين، المعروف أيضًا باسم "جل البتروليوم" (Petroleum jelly)، هو خليط زيتي يتكون بشكل أساسي من هيدروكربونات البترول. يستخدم الفازلين أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى. ويعمل كحاجز للبشرة ويحميها من العوامل الخارجية.

وصفة زيت الزيتون والفازلين:

المكونات:

- ملعقة من الفازلين.

- ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية، نضع زيت الزيتون والفازلين في كوب فارغ. ثم نقوم بمزجهما جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا. ستلاحظ أنه يشبه الكريم في القوام والملمس.

الآن حان الوقت لتطبيق هذا الخليط على العضو الذكري قبل ممارسة العلاقة الحميمية. يمكنك استخدام الأصابع لتدليكه بلطف على الجلد، مع التأكد من توزيعه بشكل متساوٍ على السطح.

ما يجعل هذا الخليط مميزًا هو قدرته على تقوية الإنتصاب وتأخير القذف لساعات طويلة. ستلاحظ فرقًا كبيرًا في أداءك الجنسي بعد استخدامه. سيساعدك في الاستمتاع بلحظات أطول وأكثر متعة مع شريكك.

يعتقد البعض أن زيت الزيتون يحتوي على مواد طبيعية تعمل على تحسين الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم إلى العضو الذكري. كما أن الفازلين يعمل على ترطيب الجلد وتقوية الحاجز الواقي للبشرة، مما يساهم في تأخير القذف.

مع ذلك، يجب أن نذكر أن هذه الطريقة ليست بديلاً عن العلاج الطبي المناسب لمشاكل الانتصاب أو سرعة القذف. إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية جنسية، فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل تجربة أي علاج منزلي.

في النهاية، يمكن أن يكون لهذا الخليط تأثير مفيد على الأداء الجنسي، ولكن يجب استخدامه بحذر وتوخي الحذر من أي تفاعلات جلدية غير مرغوب فيها. قد تختلف النتائج من شخص لآخر، لذا من الأفضل تجربته ومراقبة تأثيره على جسمك قبل استخدامه بشكل منتظم.