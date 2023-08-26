انت الان تتابع خبر اتفرج نجمة الاردن لين الصعيدي طفلة طيور الجنة تؤدي وصلات رقص جريئة وامها تصعق الجميع بما قالته!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت لين الصعيدي عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يظهرها وهي ترقص مع والدتها، وأدهشت الجميع بتغير ملامحها وبداية بزوغ نجمها. وقد اعتبر البعض أنها بدت أكبر من عمرها بكثير.



في التفاصيل، ظهرت لين الصعيدي في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أخضر مطرزًا بتصميم الحمالات الرفيعة، واعتمدت إطلالة جريئة بفستان ضيق. وقد وصفت الإطلالة بالمثيرة والمبهرة.



وقد لفتت لين الصعيدي الأنظار في المرات السابقة بتغير ملامحها وتطورها، حيث ظهرت مؤخرًا مع عائلتها بأكملها في صورة واحدة، وعلقت عليها بكلمة "التخرج". وشاركها في الصور المنشد عمر الصعيدي ووالداها، وكانت والدتها تعبر عن فخرها وسعادتها بتخرج ابنتها.



لين الصعيدي ولدت في عام 2005، وظهرت على قناة طيور الجنة عندما كانت في العاشرة من عمرها في عام 2010. وقدمت العديد من الأناشيد والأغاني للأطفال، وحققت شهرة كبيرة وأصبحت من أحب النجوم لدى الجمهور.



وقد تفاعل الجمهور بشكل مختلف مع الفيديو، حيث أعرب البعض عن إعجابهم بإطلالتها وتطورها، في حين اعتبر آخرون أنها تعتمد على الجرأة في إطلالاتها بشكل كبير.

وقد كتب بعض المتابعين: "لين الصعيدي كانت رمزًا لطفولتنا، لماذا تغيرت؟" و"أصبح الجيل الحالي يعتمد على الجرأة في كل شيء، كأنها مفتاح الشهرة".