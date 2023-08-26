اخت هيفاء وهبي رولا يموت بوصلة رقص قوية أظهرت صدرها العارم بفيديو محذوف.. ومتابع غلبتي صافيناز وفيفي عبده

شكرا لكم لمتابعتكم هذا الخبر القوي الغايه عن اختي شقيقه هيفاء وهبي رولا يموت بإطلالتها المثيره للجدل التي صدمت الجميع.

رياض - احمد صلاح - وشاركت عارضه الازياء رولا يموت صوره لها على حسابه على موقع انستغرام وترتدي بنطال الجينز وبضي شفاف مفتوح من فوق

والغريب في الامر في اطلاله رولا يموت شقيقه هيفاء وهبي انها كانت نائمه على ظهرها على دراجه بخاريه بطريقه مغريه للكثيرون وتقوم بحركات مثيره مجننت الشباب اطلالاتها قويه.

وارفقت هذه الصور بتعليق هذه الحرب وفي الحرب خطا الوحيد هو ان تخسر.

اضافه الى ذلك احتفلت رولا يموت بحلول العام الجديد باطلاله رائعه للغايه مع مجموعه من الفنانين ولا يتكلم في حفل اقيم في المكسيك في امريكا اللاتينيه من الجمهور ونشرت رولا يموت العديد من الصور والفيديوهات القصيره من هذا الحفل.

واعتمد رولا يموت في اطلالتها التي لا تخلو من الاثاره من الجدل باللباس فضي اللون مزين بالستراس وابيض ساقيها بالكامل