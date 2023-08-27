شكرا لقرائتكم خبر عن غلبت سما المصري … فلاحة مصرية بوصلة رقص فاضحة داخل غرفة نومها وتظهر صدرها العارم بالكامل امام الكاميرا .. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - احمد صلاح - نشر يوتيوب بينشر فيديو طويل يا ربه منزل ولا ترتديه بدله رقص داخل غرفه نومها وفتحت الكاميرا .

والبث المباشر لمتابعين الذين كانوا يتابعوها وبدات بالرقص لمده ساعه بطريقه قويه للغايه وانتشر هذا الفيديو كثير على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت فيديوهات كثير انا على موقع يوتيوب واثار هذا الفيديو جدلا كبيرا واعجب الكثير من المتابعين بسبب اداء الراقصه للغايه ولكن في المقابل كان هناك الكثير من التعليقات السلبيه التي رات انه ليس من عاداتنا وتقاليدنا بسبب ما فعلته هذه الفتاه .