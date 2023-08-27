شكرا لقرائتكم خبر عن بدون خجل.. ربة منزل خليجية فائقة الجمال بوصله رقص قوية تحدي اشهر راقصة في الوطن العربي هزة يمين وهزة شمال.. ومتابع غلبتي ميريام كلينك وسما المصري والان مع التفاصيل

عدن - احمد صلاح - انتشرت بقوه كبيره في الايام الماضيه والاشهر الاخيره عبرا منصات السوشيال ميديا وخصوصا موقع فيسبوك ويوتيوب وتويتر فيديو رقص ربه منزل بطريقه قويه للغايه من داخل غرفه نومها.

وانتشرت هذه المقاطع بقوه كبيره بين في الوطن العربي وذلك بسبب ان هذه الفيديوهات تاتي ببعض الارباح من مواقع السوشيال ميديا وللاسف هذه الظاهره انتشرت في مصر حتى وفي العديد من البلدان العربيه المحافظه للغايه.

ويظهر في المقطع المتداول الذي تداوله رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ربه منزل صاروخ وهي تقوم بواسطه رقص ساحر الغايه من داخل منزلها غرفه نومها.

تداول هذا الموقع الكثير من الجبل الاستاذ السوشيال ميديا بسبب رقص ربه منزل ويعتبر هذا مخالف للعادات والتقاليد الفيديو على الكثير من التعليقات السلبيه.