للكبار فقط كما ولدتها. فلاحة مصريه خارقة الجمال ولعت النت بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز تتحدى أشهر راقصة!!

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رياض - احمد صلاح - صافيناز تتحدث عن علاقتها بوالدها وتحدثت صافيناز عن علاقتها بوالدها وكيف كان رافضًا لرقصها قائلة: لما كان عندي 8 سنين دخلت في الرقص ماحدش كان يعرف لأن أبويا كان شديد جدا

وكان عندنا عادات وتقاليد وعيلة محافظة ومتدينة ومفيش بنات ترقص ولا تغني ولا تمثل ولا بنات تخرج، ولما أبويا عرف العيلة عملت ليا محكمة ووأبويا قال لي لو رقصتي تاني هعمل لك بنزين واولع فيكي وأنا كنت بسمع كلام في كل حاجة الا الرقص.

وأكدت صافيناز أنها لا تصاحب إلا الرجالة المتزوجين، قائلة: صديقي لازم يكون متجوز علشان لما اقابله مع يكون مراته وما يكونش في دماغه نظرة تانية.

وأضافت: أنا بني آدم مش بعرف أعيش من غير مزيكا ورقص، لأن الدكتور بيعالج جسمك والرقص بيعالج روحك