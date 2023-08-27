الجديد شديد.. فلاحه مصريه شقراء فاتنة الجمال ولعت النت من داخل غرفة نومها تتحدي سما المصري ورهف القنون بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال بالاحمر الشفاف

بيروت - ثريا شاهين - بأداء مهامهم اليومية في المنزل. يظهر الفيديو تفاعلاً كبيرًا من قبل المستخدمين حيث يتم تداوله بشكل واسع والتعليق عليه. هذا النوع من الفيديوهات يعكس بشكل واضح الحياة اليومية لربات المنازل ويعطي فرصة للناس للتعرف على المجهودات التي يبذلونها في العناية بالمنزل وأسرهم.

تشتهر قوية داخل منازلها بشدة بسبب طريقة ارتداء المنازل لجميع غرفها وهي تستمع إلى أغنية شعبية معروفة.

بدا منزلها وهي ترتدي فستانًا بلون شديد الاشراقة وبدأت بالرقص في الغرفة.

بطريقة أثارت الجدل حولها، ظهرت وهي ترقص على أحد الأغاني الشعبية، مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير جداً معها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب.

تلقى الفيديو إعجابًا كبيرًا من المتابعين والجمهور الذين يهتمون بهذه الفيديوهات القوية جدًا على صفحات اليوتيوب ونتائج بحث جوجل. يقوم صاحب المنزل بتقليد الراقصة صافيناز وسما المصري بتنفيذ حركاتهما القوية بشكل كبير.