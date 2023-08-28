انت الأن تتابع خبر من لاميتا فرنجية تتجاوز بجرأتها سما المصري و فيفي عبده وتظهر عارية الجسد بدون قطعة قماش .. شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كله خاربها في احتفالات الكريسماس بهذه الكلمات علق الكثير من المتابعين على اطاله الفنانه لاميتا فرنجية علي حسابها على والصور انستغرام

ووقامت لاميتا فرنجيه بنشر اطلالاتها المثيره للجدل على موقع انستغرام مكان ترتدي ملابس احتفالا بالكريسماس ملابس بابا نويل وكان ابنائها يجلسون بجوارها القليل من المكياج على بشرتها

اطلاله لاميتا فرنجيه المثيره للجدل

وكثيرا ما تنشر لاميت فرنجيه الكثير من الفيديوهات الخاصه لها والصور على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وقبل يومين نشرت لميت فرنجيه صوره زارت من خلالها وهي بجانب شجره الكريسماس وياتي ذلك استعداد الى استقبالها راس السنه التي تعد لبنان واحده باكثر بلدان العربيه التي تحتفل به رغم الازمه الاقتصاديه التي تضربها.