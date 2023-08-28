غلبت سما المصري .. مراهقة سعودية لم تستطع تمالك نفسها أمام شاب مفتول العضلات يعمل في محل.. لن تصدقوا ماذا طبت منه بكل جرأة وبدون ادنى خجل؟!

انت الان تتابع خبر مراهقة سعودية لم تستطع تمالك نفسها أمام شاب مفتول العضلات يعمل في محل.. لن تصدقوا ماذا طبت منه بكل جرأة وبدون ادنى خجل؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أُعاد تداول فيديو جريء على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة سعودية تتحرش بعامل في أحد محلات بيع العطور. وفي الفيديو، تُظهر الفتاة عدم قدرتها على ضبط نفسها أمام جاذبية الشاب الوسيم العامل في المحل.

انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع بين النشطاء الغاضبين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الفتاة وهي تتوسل للشاب بأن يخلع كمامته لتتمكن من رؤية وجهه. وفي الفيديو، يتحدث الشاب نفسه ويوثق هذه اللحظات، ويُظهر الفتاة وهي تعبر عن إعجابها به وتطلب رؤية وجهه بطريقة توسلية. اعتبر النشطاء هذا التصرف تحرشًا من الفتاة بالشاب، وأكدوا أنه لا يُليق بها أن تقوم بهذا الأمر.

في الفيديو المتداول، قالت الفتاة: "الله يخليك، خلّي الكمامة". ورد الشاب عليها بسؤال قائلاً: "لماذا؟"، فأجابت قائلة: "لكي أرى وجهك". وفي رده على الفتاة، قال الشاب: "معي عهد ما أفك الكمامة".