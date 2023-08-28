بدون خجل .. سما المصري وصورة غير لائقة من جديد!

فنون - كتب أحمد صلاح - رغم الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها دائماً والتهديدات التي تتلقاها من طرف المتشددين، إلا أن الراقصة المصرية ومرشحة البرلمان السابقة سما المصري لا تقوم إلا بما يمليه عليها غقلها ولا تأخذ بعين الاعتبار آراء الآخرين، ولا تتوقف عن نشر صورها الجريئة والمبتذلة التي تشعل دائماً مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت سما صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات العالمي Instagram، ظهرت فيها بملابس السباحة أثناء تواجدها داخل مسبح.

نذكر بأن الراقصة سما المصري نشرت مؤخراً صورة جريئة بدت فيها نصف عارية من الأعلى ووضعت يدها على صدرها



