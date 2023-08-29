لورديانا بموقف محرج بسبب بدلة رقصها وظهورها من دون ملابس داخلية يحدث ضجة ومتابع: غلبتي سما المصري ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - ضجت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ موقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ووقعت لورديانا بموقف محرج بسبب بدلتها المكشوفة والمثيرة باللون الفوشيا، وحركاتها التي دفعت بالمتابعين بالإشارة إلى أن لورديانا من دون ملابس داخلية.

وظهرت لورديانا بالفيديو ترقص إلا أنها قامت بحركة رفع قدمها بطريقة سريعة ليرصد المتابعين ما الذي إرتدته لورديانا.

وكانت لورديانا قد شاركت الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من أحد شواطئ مصر وهي تتشمس، وقد إرتدت شورت جينز قصيراً فوق المايوه.

ولفتت أنظار المتابعين بلياقتها وخفتها، وعلقت: “أن تكون حراً هذا شيء جميل، فالأشياء الأجمل في العالم هي مجانية”.

وتفاعل الجمهور مع ما كتبته لورديانا، مؤكدين على كلامها.