انت الان تتابع خبر اعتداء أمام الكاميرات... ضيف لم يتمالك نفسه امام جمال وانوثة المذيعة التى تغلبت على سما المصري فقام بفعل هذا الشيء الصادم بكل جنون... وما فعله أصاب المشاهدين بالصدمة.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - طالبت النيابة العامة بسجن المتهم لمدة عامين ونصف وبتعويض قدره 6000 يورو. وتطالب أيضًا بتعويض نفس المبلغ من منتجي البرنامج عن الأضرار التي لحقت بالضحية.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في فبراير، ولكن تم تعليقها بسبب "مشاكل نفسية" تعرضت لها الضحية وعجزت عن الإدلاء بشهادتها.

ووفقًا لصحيفة "ايه بي سي" الصادرة في مدريد، قررت صاحبة الشكوى آنذاك التنازل عن اتهام مهاجمها المفترض.

وقد وقعت الواقعة خلال تصوير برنامج "بيغ براذر" ("غران هيرمانو" باللغة الإسبانية) في عام 2017. وهو برنامج يعرض على قناة Telecinco، القناة الأكثر مشاهدة في إسبانيا.

يتم إيداع مجموعة من الأشخاص داخل منزل وتصويرهم باستمرار، في حين يقوم المشاهدون بالتصويت لاستبعاد المتسابقين واحدًا تلو الآخر. واتهمت المدعية مشاركًا آخر في البرنامج.

كانت الشابة على علاقة عاطفية معه لمدة تقارب الخمسين يومًا، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في غرفة أمام عدسة الكاميرات، وذلك وهي "في حالة سكر"، وفقًا للادعاء.

ذكرت النيابة العامة في بيانها أن الشابة "رفعت يدها مرتين كأنها تطلب منه التوقف"، وأنها "قالت بكلمات متلعثمة (لا أستطيع ذلك)".

بعد مرور عشر دقائق فقط، قامت الشابة برفع اللحاف، وفي ذلك الوقت دخل أحد أعضاء فريق الإنتاج المسؤولين عن مشاهدة مقاطع الفيديو.

لاحظ العضو هذه الحالة الخمول التي كانت تعاني منها صاحبة الشكوى، وهو لم يستطع أن يتجاهلها. ومن هنا بدأت القضية التي استمرت لمدة عامين، حيث تم الكشف عنها في عام 2019 عندما انتشرت أخبار استدعاء الشابة لأخذ تعليقها بعد يوم واحد من الحادثة التي وقعت أمام الكاميرا في غرفة الاعتراف.

تم نشر مقطع فيديو لهذا الاعتراف على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وكشف عن لحظات توسل وبكاء الشابة التي طالبت بوقف بث الصور.