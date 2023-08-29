انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم للغاية خطيبة “نيمار” التي وصلت السعودية اليوم.. فعلت شيء فاضح لا يقبله العقل والمنطق!! اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم التقاط وسائل الإعلام والصحافة عناوين مثيرة حول اتفاق جديد بين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار داسيلفا وخطيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي بخصوص علاقتهما الشخصية. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قدمت بيانكاردي مجموعة من العروض لخطيبها بغرض الحفاظ على استقرار علاقتهما الرومانسية.

تضمنت العروض التي قدمتها بيانكاردي لنيمار ثلاثة شروط رئيسية للسماح له بالتفاعل مع النساء الأخريات دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما. وفقًا للشروط، سمحت بيانكاردي لنيمار بتقبيل أي فتاة يصادفها، ولكن بشرط أن لا تنشأ أي عواطف أو مشاعر بينه وبين تلك الفتيات.

أما الشرط الثاني، فسمحت بيانكاردي لنيمار بالاستمتاع بعلاقات جنسية ورومانسية مع النساء الأخريات، ولكن بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث حمل من أي من تلك العلاقات.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن بيانكاردي طلبت من نيمار عدم التفاخر بعلاقاته الجنسية وتجنب إفشاء تلك المعلومات للصحافة ووسائل الإعلام، حتى لا تؤثر هذه الأمور على مستقبل علاقتهما.