على خطى سما المصري .. بواقحة صادمة وبدون خجل شابة عراقية تكشف عن منطقة في جسم المرأة إذا لمستها تسلم لك نفسها وترتمي بحضنك من أول لقاء!!

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الرياض - روايدا بن عباس - بالطبع، يعتبر الرجل طبيعيًا أن يحب السيطرة ويسعى لجذب انتباه النساء وإرضائهن، وهذا يتطلب منه بعض الجهود. ولكن في هذا المقال، سنستعرض طرقًا يمكن للرجل من خلالها أن يحصل على قلوب النساء ويجعلهن يطيعنه ويتحتمن خدمته. ولكن قبل ذلك، سنقدم شرحًا للأساليب والطرق العامة للتعامل مع النساء.

يحتاج قواعد الأدب والشهامة إلى تحديث، وفيما يلي أهم قواعد الأدب واللباقة القديمة والتغييرات التي يعتقد بعض النساء أنها يجب أن تطبق:

1. القاعدة القديمة: "النساء أولاً" عند المرور.

تنطبق هذه القاعدة على المواقف التي يسارع فيها الرجل لفتح الباب أو باب المصعد للسماح للمرأة بالدخول قبله. ويفضل النساء أن يتعامل الرجال بهذه الطريقة دون الحاجة للتباهي أو التحرش.

2. القاعدة القديمة: الرجل دائمًا يدفع.

تنص القاعدة العصرية على أنه إذا طلبت المرأة أن تدفع، يجب على المرأة أن تدفع. وعادةً ما يفضل الرجل أن يدفع إذا كان يرافق امرأة. ولكن معظم النساء لا يحبذن فكرة أن يقوم الرجل بذلك السلوك بسبب عدم الراحة التي يشعرن بها. وتفضل المرأة أن تتولى المبادرة وتدفع قيمة وجبة العشاء إذا كانت هي من قدمت الدعوة للرجل. ولا يعني ذلك أن المرأة تريد أن تسيطر على الأمور، بل تعبر بذلك عن اللباقة في التعامل.

تشير القاعدة التقليدية إلى أنه عندما يتعرض شرف المرأة للتهديد، يجب على الرجل استخدام العنف للدفاع عنها. وتعتبر هذه القاعدة من القواعد القديمة التي تعتمد على فكرة أن المرأة هي ضعيفة وتحتاج إلى حماية الرجل. ومع ذلك، فإن القاعدة الحديثة تؤكد على أن العنف ليس الحل المثلى للدفاع عن شرف المرأة، بل يجب البحث عن طرق أخرى غير عنيفة للتعامل مع هذه الحالات.

تعتبر القاعدة العصرية أن استخدام العنف للدفاع عن شرف المرأة ليس ضروريًا. فالمرأة لا تروج لفكرة أن استخدام الرجل للعنف لمعاقبة رجل آخر قد مغازلها يعد عملاً بطوليًا يعبر عن الرجولة الحقيقية. بالعكس، تعتقد بعض النساء أن مثل هذه الأفعال تنبع من مشاكل ذكورية عصبية. ويعود ذلك إلى الذكاء والقدرة التي تتمتع بها المرأة في التخلص من مثل هذه المواقف غير المرغوب فيها.

وهنا بعض النصائح التي يجب تطبيقها في التعامل مع النساء:

1. يجب تجنب رفع الصوت عند التحدث مع النساء، خاصة في الأماكن العامة. ويجب أن يكون الحديث بطريقة لبقة ومهذبة، دون استخدام أي ألفاظ سيئة أو غير لائقة.

2. يجب الالتزام بالمواعيد المحددة. إذا كنت ستتأخر عن الموعد، يجب إعلام النساء قبله بساعة على الأقل. ذلك لكي تكون على علم وتستطيع تنظيم وقتها بشكل مناسب. وإذا كنت ذاهبًا في موعد وتأخرت بسبب ازدحام المرور، يجب عليك الاتصال بها وليس الاكتفاء بالمراسلات الكتابية احترامًا لها.

3. من الضروري أن تستمع للمرأة بشكل جيد وتظهر اهتمامك بها، خاصة إذا كانت تتحدث عن أي مشكلة تواجهها.

4. تحب النساء أن يتلقوا المجاملات اللطيفة. لذلك يمكنك تقديم مجاملة تعطي فكرة جيدة وطيبة عن شخصيتك. ولكن يجب أن تكون المجاملات بعيدة عن التكلف والإفراط في الإدعاء.

5. يجب عليك ألا ترفع صوتك أبدًا على النساء، حتى لو قامن بذلك أنفسهن. يمكنك البقاء هادئًا وعدم الرد بنفس الأسلوب تعبيرًا عن احترامك لهن.

6. إذا كنت تتفق مع امرأة على شيء وتدعوها لتلبية دعوة، قدم لها الاقتراحات لتختار هي اليوم والوقت المناسب لها. لا تفرض عليها موعدًا قد يكون غير مناسب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفض الدعوة وترك انطباع سلبي عنك.

إذا كنت تعمل تحت إشراف امرأة كمديرة أو رئيسة في مكان العمل، فمن الضروري أن تحترمها وتقدرها. يجب عليك أن تتعامل معها بشكل لائق وتعاملها كرئيسة لك، وليس كمجرد امرأة تشغل هذا المنصب. تذكر أن الجنس لا يحدد الكفاءة أو القدرة الإدارية. قد تكون المرأة التي تعمل كمديرة لديك ذات خبرة ومهارات عالية في مجال عملها. لذا يجب عليك أن تعاملها بنفس الاحترام والتقدير الذي تعامل به الرجال المديرون. تجنب الانحياز الجنسي في التعامل معها. لا تعاملها بطريقة مختلفة أو تعاملها على أنها أقل منك بسبب جنسها. اعتبرها شريكة لك في العمل وتعاون معها بشكل فعال لتحقيق أهداف المنظمة. كونك رجلاً، يمكنك أن تقدم لها الدعم والتشجيع. قد تواجه المرأة في المناصب القيادية تحديات إضافية بسبب الصعوبات الثقافية أو الاجتماعية. لذا يمكنك أن تكون لها عونًا وداعمًا في تجاوز هذه التحديات. لا تنسى أن تكون محترمًا ومهنيًا في التعامل معها. تجنب النكت أو التصرفات الغير لائقة التي قد تجرح مشاعرها أو تقلل من قدرتها الإدارية. كن متعاونًا ومنفتحًا على آرائها واقتراحاتها، وكن مستعدًا لتلقي التوجيهات والتعليمات منها. في النهاية، يجب أن تعامل المديرة أو الرئيسة في العمل كأي آخر من المديرين أو الرؤساء. احترمها واظهر لها التقدير الذي تستحقه بناءً على كفاءتها ومهاراتها، ولا تقلل من قدرتها بسبب جنسها. اعتبرها شريكة لك في العمل وساهم في بناء بيئة عمل محترمة ومتعاونة للجميع.