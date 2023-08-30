انت الأن تتابع خبر من اجل ربح المال.. بدون خجل فلاحة مصرية خارقة للعادة تتحدى سما المصري وأشهر راقصة بوصلة رقص بلدي بالاسود المفتوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في السنوات الأخيرة، زاد انتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًا، خاصة في الدول العربية. ظهر العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق للربح من هذه المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتواقع الإعلام الاجتماعي، وبالأخص بعد شهرة تطبيق تيك توك وسناب شات وانستقرام، بدأت هذه المنصات تركز بشكل أساسي على الرقص وأمور مشابهة لتحقيق الربح المالي من خلال هذه المنصات التي تقدم المال مقابل المشاهدات وإعجابات الأشخاص.

والسبب الذي يجعل الفتيات يتجاهلن ذلك هو أن تلك المنصات تدفع لهن مبالغ كبيرة، مما يحثهن على السعي للحصول على أكبر عدد من المشاهدات في الفيديوهات.

تظهر في هذا الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير، فتاة جميلة بشكل استثنائي تقوم برقصة قوية للغاية تتحدى بذلك أشهر راقصات مصر، مثل سما المصري وصافيناز وفيفي عبده، بفضل أدائها المذهل للرقص الفريد. تمتد إشادات بالغة لهذه الفتاة الراقصة الشهيرة جداً دينا حيث قامت بالرقص داخل غرفة نومها، واجتذبت بذلك الانتقادات في هذه الفيديوهات.