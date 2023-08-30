غلبت سما المصري .. من أجل الشهرة فتاة شقراء ولعت النت تتحدي اشهر راقصة من داخل غرفه بوصلة رقص بلدي في بث مباشر علي يوتيوب!!

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن رقص فلاحة مصريه فائقه الجمال وهي تقوم بوصله رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تتحدي أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز.

وجهت الراقصة الاستعراضية سما المصري، رسالة نارية لنادي الزمالك بعد خسارة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز النادي الأهلي باللقب 41 للدوري المصري في تاريخه.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الشطة إيه.. الشطة أح، الدوري إيه.. الدوري بح”.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بالدوري المصري عقب فوزه على نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج باللقب المرة 41 في تاريخ النادي.