جنون الشهوة بعد الحرمان.. عروس بحرينية لم تقدر أن تتمالك نفسها بليلة الدخلة فقامت بحركة خطيرة فوق السرير و جعلت العريس يخسر أغلـى مايملك !

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الرياض - روايدا بن عباس - خطفت عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه وزوجة لاعب كرة القدم كريم بنزيما أنظار السعوديين، وتصدرت التريند بعد توقيع زوجها لنادي اتحاد جدة السعودي.

وحدثت مقارنة بينها وبين جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من محاولات بنزيما للابتعاد عن الأضواء والحفاظ على حياته الخاصة، إلا أن كاميرات الإعلام نجحت في التقاط صور لها أثناء حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2022.

ولدت كورا غوتييه في 11 أبريل 1989 في فرنسا ونشأت هناك مع أختها ساري غوتييه، وحصلت على الجنسية الفرنسية، لكن أصل عائلتها يعود إلى جزر المارتينيك.

تعمل كورا في مجال الموضة والأزياء وتحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على موقع إنستغرام 161 ألف متابع، وفقًا لموقع "سبورتسكيدا".

التقت كورا بنزيما لأول مرة في دبي بدولة الإمارات في ديسمبر 2015، وبعد عام تقريبًا من التعارف، تزوجت كورا غوتييه من كريم بنزيما في ديسمبر 2016، ورزق الزوجان بطفلهما الأول إبراهيم بنزيما في 5 مايو 2017، ويعيش معهما ابنة اللاعب من زواجه السابق وتدعى "ميليا".

تعتبر كورا من أشد الداعمين لزوجها اللاعب، وانتقلت معه إلى مدريد وظلت حياة كورا غوتييه الشخصية بعيدة عن الأضواء، حيث لم يقم الثنائي بنشر صورهما العائلية والشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.ووفقا لتصريحات إعلامية سابقة للاعب الفرنسي كريم بنزيما، فإنه لا يفضل نشر صوره العائلية على الملأ، معتبرا ذلك غير ضروري، حرصا على تنشئة أطفاله بطريقة صحية، بعيدا عن الشهرة والأضواء التي يمكن أن تؤثر على سلامة أبنائه النفسية. وبدأ الجمهور السعودي في مقارنات بين عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في يناير الماضي، إلى فريق النصر السعودي، وبين زوجة بنزيما. حيث تشارك جورجينا كريستاينو إعلاميا في كل الأحداث العالمية المهمة المتعلقة بعروض الأزياء والجمال، كما لها سلسلة برامج وثائقية باسمها تحكي عن حياتها، فيما تفضل كورا الابتعاد عن الأضواء، وعن عدسات المصورين والفضوليين، على الرغم من أنها تمتهن عرض الأزياء أيضا، وتعتبر واحدة من أهم العارضات الفرنسيات. يذكر أن عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه هي الزوجة الثانية لكريم بنزيما، بينما كانت زوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنته الكبرى "ميليا".