بدون ادنى خجل .. سعودية جريئة تنافس سما المصري و تكشف بوقاحة صادمة السبب الخفي الذي يجعل الرجال يفضلون المطلقات على غيرهن.؟!

انت الان تتابع خبر بدون ادنى خجل .. سعودية جريئة تكشف بوقاحة صادمة السبب الخفي الذي يجعل الرجال يفضلون المطلقات على غيرهن.؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الخطابة "أم أحمد" أن هناك شباباً لم يسبق لهم الزواج يفضلون الزواج بالمطلقات، وذلك لأنهن يمتلكن خبرة كافية في الحياة وقدرة على بناء حياة زوجية مستقرة.

وأوضحت "أم أحمد" خلال مشاركتها في برنامج "سيدتي" أن الأوضاع الاجتماعية تغيرت وتطورت، وبالتالي تغيرت أيضاً الأفكار والتفكير. وأشارت إلى أن بعض الشباب يفضلون الزواج بالمطلقات لأنهن يرغبن في العيش والاستقرار مع شريك حياتهن.

وأضافت "أم أحمد" أن هؤلاء الشباب الذين يفضلون الزواج بالمطلقات لم يسبق لهم الزواج من قبل، وليسوا من الأشخاص المطلقين. وأشارت إلى أن هناك بعض الفتيات اللواتي يتمتعن بالكفاءة والقدرة على بناء حياة جديدة ومعرفة كيفية التعامل وبناء أسرة، ولكن الفكرة في زواج المطلقات تأتي أيضاً لأنها تكون ملتزمة وتعرف قيمة الحياة الزوجية.