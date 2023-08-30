ولعت النت .. ربة منزل خليجية صاروخ بوصله رقص قوية في بث مباشر علي تيك توك تتحدي اشهر راقصة في الوطن العربي هزة يمين وهزة شمال.. ومتابع غلبتي صافيناز وسما المصري

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فيديو لربة منزل ترقص بشكل قوي داخل غرفة نومها على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة مواقع فيسبوك ويوتيوب وتويتر.

انتشرت هذه المقاطع بشكل واسع في الوطن العربي بسبب حقيقة أنها تحقق بعض الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي، وما يزيد الأسف هو انتشار هذه الظاهرة في مصر والعديد من الدول العربية المتحافظة.

يتم انتشار مقطع يتم تداوله بين رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة ترقص بشكل ساحر داخل غرفة نومها بواسطة رقصة صاروخ.

أثار هذا الموقع الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب فيديو يُظهر رقص رجل في منزله، ويُعَتَبَر هذا التصرف مخالفًا للعادات والتقاليد. تلقى الفيديو العديد من التعليقات.