انت الان تتابع خبر "فاطمة المؤمن تنهار بالبكاء وتكشف الحقيقة المروعة التي كانت تختبئ في سيارتها وقت الحادث.. (اعترافات نارية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام كويتية عن آخر تطورات قضية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، التي تسببت بوفاة شابين في حادث سير مؤلم.

ووفقًا للحسابات الإخبارية الكويتية، فإن فاطمة المؤمن انهارت أثناء التحقيق معها واعترفت بالحقيقة.

اعتراف فاطمة المؤمن

اعترفت الفاشينستا الكويتية بعد وصول نتائج التحاليل بأنها كانت تقود السيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقد احتجزت السلطات الكويتية فاطمة المؤمن بعد أن تسببت في حادث أدى إلى وفاة وإصابة 4 أشخاص.

وتم توجيه 3 تهم لفاطمة المؤمن، بما في ذلك القتل الخطأ وتجاوز السرعة بسبب القيادة تحت تأثير مواد مخدرة. وعلى الرغم من ذلك، حاولت شقيقتها، المحامية مريم المؤمن، تبرئة فاطمة بطريقة صادمة، حيث قدمت شكوى ضد المتوفين اتهمتهم فيها بالتحرش بشقيقتها فاطمة، مما أثار غضبًا عارمًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت.

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أنه تم العثور على 4 كراتين من مخدر اللاريكا في السيارة التي كانت تقودها الفاشنيستا فاطمة المؤمن.

وسيتم إضافة تهمة جديدة لها، وهي احتجاز مواد مخدرة بقصد التعاطي والتجارة، وتم إحالة المواد المضبوطة إلى جهاز مكافحة المخدرات لفحصها.

صور مروعة لسيارة فاطمة المؤمن

انتشرت صور سيارة الفاشينيستا الكويتية من نوع "بنتلي" التي تحطمت أثناء سيرها عند تقاطع السور مع الملك فهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعتبر فاطمة عصام حمد المؤمن، البالغة من العمر 30 عامًا، واحدة من الشخصيات المشهورة في الكويت. حازت فاطمة على شهرة واسعة كمبدعة محتوى في مجال الموضة، وذلك بفضل دراستها في كلية الهندسة المعمارية.

تتمتع فاطمة بشعبية كبيرة على منصة انستغرام، حيث يتابعها حوالي 2 مليون شخص. تشارك فاطمة متابعيها بأحدث صيحات الموضة ونصائح الأزياء، وتعتبر مصدر إلهام للكثير من النساء حول العالم.