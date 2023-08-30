انت الان تتابع خبر "مشاهد مثيرة للغاية... نادين نجيم تجنن الشباب العربي وتظهر بملابس جريئة برفقة شاب أسمر.. والأخير يستغل ذلك..."اتفرج" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مقطع فيديو مع خطيبها ظهرا خلاله يرقصان ويحتضنان بعضهما، في أجواء من السعادة والرومانسية.



وكشفت نادين، عبر خاصة القصص القصيرة (ستوري) عبر حسابها على "إنستغرام"، عن مقطع مصور قصير ظهرت فيه وهي ترقص برفقة خطيبها ناريغ ناربيكيان في ليلة يبدو أنها كانت ساهرة.



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وفي فيديو آخر نشرته الفنانة اللبنانية عبر "إنستغرام"، ظهرت نادين برفقة خطيبها في السيارة حيث كانا يستمتعان بأجواء مميزة،

وعلقت: "أستطيع أن أرى السماء، أستطيع أن أسمع الطيور، أستطيع أن أراهم يطيرون".وسابقا، أعلنت النجمة اللبنانية موعد زفافها من خطيبها، مؤكدة أنه سيكون في صيف عام 2024 وليس في الصيف الحالي.



وقالت نادين خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم": "بحب الصيف وسيكون زفافي في هذا الفصل ولكن ليس هذا العام وإنما العام القادم بسبب ارتباطاتي الفنية الكثيرة".



وتستعد الفنانة اللبنانية نادين نجيم للموسم الدرامي الرمضاني 2024 الذي تشارك فيه من خلال مسلسل تتقاسم بطولته مع النجم السوري محمد الأحمد، والعمل من إخراج فيليب أسمر.