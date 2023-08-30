انت الان تتابع خبر ربة منزل فائقة الجمال بقميص شفاف يظهر ما تحته تتحدي أشهر راقصة سما المصري بوصلة رقص جميله من غرفة نومها ومتابع : مسحت فيفي عبده ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غير عادية.

يتم تعميم مقطع فيديو على “تويتر” يظهر ربة منزل ممارسة رقصة فلكلورية بطريقة مثيرة تحقق إعجاب المشاهدين.

أثارت مقطع فيديو آخر جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروسة في إحدى حفلات الزفاف المصرية.

ظهرت العروس بينما ترقص على المسرح، وكان يظهر على وجهها ووجه عريسها صغر سنهما. ومع ذلك، ترك العريس العروس ترقص بمفردها حتى يرقص مع الراقصة التي كانت تقف على حافة المسرح.

في الجانب الآخر من المسرح، كان هناك زوجين آخرين من العرسان اللذين يبدو عليهما التواصل القوي مع الأغاني والموسيقى الشعبية التي كانت تعزف بشدة.