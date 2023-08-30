فيديو مسرب من داخل الفصل لطالبات مصريات فى وصلة رقص مثيرة يحقق 11 مليون مشاهدة والمشاهدين: غلبت سما المصري وفيفي عبده .. اتفرج

الرياض - كتب احمد صلاح - يتم تداول فيديو على موقع “تويتر”، لحظة رقص طالبات في احد الفصول الدراسية.

شهره مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت بقوه كبيره في السنوات الماضيه البلدان العربيه، ساهمت في انتشار مثل هكذا فيديوهات

طالـبات يقمن بواسطه رقص وايضا شباب يقومون برقص على الكثير من المهرجانات في العديد من الفصول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته إحدى الطالبات بجوالها، أداء الطالبات لوصلة رقص جماعية على موسيقى أغنية في الفصل.

وكانت “وزارة التعليم في مصر” أصدرت قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع “توكلنا ويب”.