نشكركم على قراءتكم الخبر عن الجديد شديد.. اجمد واحلي وصله رقص فلاحة مصرية من داخل غرفه نومها بقميص النوم العريان تتحدى أشهر راقصة سما المصري وصافيناز .. اتفرج مع التفاصيل.

انتشرت مؤخرًا عدة مقاطع فيديو لإحدى فتيات الصعيد وهي تقوم بما يفعله جميع الفتيات الآن على منصات التواصل الاجتماعي. قامت ربة منزل مصرية بأداء رقصة قوية جدًا، مما جعل الفيديو ينتشر بشكل كبير جدًا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثار ذلك ردود فعل قوية جدًا في المجتمع المصري، نظرًا لأن هذه الفيديوهات انتشرت بشكل كبير جدًا في الأيام الأخيرة. ويعتمد الآن ربات المنازل على نشر أنفسهن من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

في الوقت الحالي، قامت النساء ببث وجودهن في المنزل وهن يؤدون أعمال المنزل سواء في المطبخ أو داخل غرف النوم، ويقمن بتوثيق أنفسهن ومشاركة مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويرجع سبب اعتماد الكثير من النساء على هذه الفيديوهات إلى السعي وراء الشهرة وكسب المال من خلال تقديم أنفسهن بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن، تلقت هذه الفيديوهات إعجابًا كبيرًا من المشاهدين، بينما انتقدها آخرون بسبب أفعال ربات المنازل والنساء في الوطن العربي، وخاصة في البلدان التي تحتفظ بالتقاليد والعادات. انتشرت بعض الفيديوهات في المملكة العربية السعودية للفتيات وهن يرقصن في منازلهن، مما دفع عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدين والمتابعين للمطالبة بوقف هذه الفيديوهات التي انتشرت بشكل كبير جدًا في الفترة الأخيرة.