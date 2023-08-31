انت الان تتابع خبر أعنف مشهد من فيلم عادل إمام منع من العرض الذي تسبب ببكاء ونزيف يسرا وتمزيق فستانها وتحول التمثيل إلى مشهد حقيقي... ماحدث افزع المخرج والمصورين؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فيلم رسالة إلى الوالى يعتبر واحدا من أفضل الأفلام التي قدمها النجمان عادل إمام ويسرا خلال سلسلة أفلامهما المشتركة. تم طرح الفيلم في عام 1998 وحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك بفضل الفكرة الغريبة التي تدور حول رجل يأتي من الماضي إلى عالمنا لمقابلة الوالي، مما يؤدي إلى وقوع مواقف كوميدية يتورط فيها الزعيم.

وما لا يعرفه الكثيرون عن فيلم "رسالة إلى الوالي" هو أن مشهدًا واحدًا تسبب في جرح ظهر يسرا. فقد قام الراحل مصطفى متولي بتهديد عادل إمام عن طريق تمزيق فستان يسرا في مشهد لم يتوقع أحد أنه قد يتسبب في هلع وذعر لطاقم التصوير والمتواجدين في المشهد.

عندما أمسك مصطفى متولي بالفستان وشده، صرخت يسرا بسبب الألم الشديد الذي شعرت به. فالفستان لم يكن مصممًا بشكل يتساقط عندما تمزق، بل كانت خيوطه متينة بشكل كبير ولم يكن من السهل قطعها عن ظهر يسرا.

بفضل قوة متولي وشدة الخيوط، تعرضت يسرا لجروح تسببت في صراخها وتوقف التصوير. اضطر الجميع للتوقف والاطمئنان على النجمة الكبيرة، بدءًا من المخرج نادر جلال وعادل إمام وصولاً إلى مصطفى متولي الذي قدم سلسلة من الاعتذارات ليسرا.

وهو ما تعتاد عليه يسرا وكل النجوم الكبار دائمًا في أعمالهم لإيمانهم بأهمية الوقت في إنجاز أعمالهم. "رسالة إلى الوالي" هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 1998، وهو من بطولة عادل إمام، ويسرا، و علاء ولي الدين، وعلاء مرسي، و إخراج نادر جلال وتأليف بسام إسماعيل.

ويعد فيلم رسالة إلى الوالي، أحد الأفلام العربية القليلة التي دخلت إلى أروقة المحاكم بسبب إدعاء الدكتور نبيل فاروق أن القصة قد سرقت من كتيب كان قد اصدره في سلسلة كوكتيل 2000 تحت عنوان "المهمة" العدد رقم 16 من سلسله كوكتيل 2000.

و قد أدى هذا الإدعاء إلى قضية في المحكمة بين كل من نبيل فاروق وكاتب الفيلم بسام إسماعيل ولم تحسم القضية حتى الآن. يذكر أن كاتب الفيلم لم يظهر كثيرا في مجال الدراما التليفزيونية أو السينمائية بعد كتابة هذا الفيلم.