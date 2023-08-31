غلبت سما المصري .. لم أستطيع منعه من إكمال المشهد لأنه أشعل جنوني واثارني بشدة فطلبت منه عدم التوقف!!.. اعترافات جريئة للغايه تفجرها سهير رمزي عن فيلمها الممنوع من العرض!!

انت الان تتابع خبر لمغلبت سما المصري .. لم أستطيع منعه من إكمال المشهد لأنه أشعل جنوني واثارني بشدة فطلبت منه عدم التوقف!!.. اعترافات جريئة للغايه تفجرها سهير رمزي عن فيلمها الممنوع من العرض!!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في السبعينات من القرن الماضي، عُرض أحد الأفلام البارزة التي حققت صدى واسعًا، ولكن هذا الصدى سرعان ما تحول إلى مصيبة تُلاحق الفنانة الكبيرة سهير رمزي بسبب المشاهد الجريئة التي احتواها الفيلم، والتي ندمت فيما بعد على المشاركة فيه.

في تصريحاتها المتكررة في العديد من اللقاءات التلفزيونية، أعلنت الفنانة سهير رمزي ندمها الشديد على مشاركتها في فيلم "المذنبون"، الذي قدمت فيه واحدة من أجرأ مشاهد السينما المصرية، ما دفع الرقابة إلى منع عرض الفيلم. جاء قرار المنع بعد تلقي مجلس الشعب العديد من الخطابات من المصريين المقيمين في الدول العربية، يشكون فيها من أن أحداث الفيلم تسيء إلى سمعة مصر والمصريين في الخارج. ولم يكن ذلك فحسب، بل تضمن الفيلم أيضًا العديد من المشاهد الجنسية الجريئة، مما دفع المجلس إلى إحالة تلك الخطابات إلى وزير الإعلام والثقافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان قرار الوزير هو منع الفيلم.

وفي ذلك الوقت، تعرضت مديرة الرقابة وعشرة من موظفيها للمحاكمة التأديبية بسبب إجازة عرض فيلم "المذنبون" بقرار من الرئيس السادات، حيث تم عرضه في يوم 22 سبتمبر عام 1976 في سينما ريفولي بالقاهرة، ثم تم رفعه من السينما بسبب وجود مشاهد مخلة فيه.

تم إدانة المديرة والموظفين بأحكام تأديبية قاسية، حتى أن المديرة أقيلت من منصبها. واتُهم الفيلم في تلك الأحكام بالعمل على تشويه صورة المجتمع المصري، وهو ما أثر على 75% من المصريين.

تم عرض فيلم "المخرج" لأول مرة في عام 1975، وكان من المشاهد التي تخدش الحياء العام بحيث لم يتم عرضه في التلفزيون إلا بعد حذف معظم هذه المشاهد وعرضه فقط في دور السينما للكبار فقط. تم اتهام الممثلة سهير رمزي في دعوى قضائية المخرج سعيد مرزوق بخداعها وتصويرها عارية في بعض مشاهد الفيلم، وأكدت أنها لم تكن تعلم بوجود تلك المشاهد.

تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تحدث لممثلة وسلسلة التحقيقات التي تتبعها للكشف عن القاتل. يتم استجواب خطيب الممثلة الذي أبلغ عن الجريمة، وكذلك جميع الأشخاص الذين كانوا على صلة بالضحية. وتتوسع التحقيقات لتشمل أيضًا العلاقات المعقدة التي كانت للممثلة مع عدد من الأشخاص المرموقين والنافذين في السلطة.

تم إنتاج الفيلم عن قصة للكاتب الشهير نجيب محفوظ، وكتب السيناريو والحوار ممدوح الليثي، وقام بإخراجه سعيد مرزوق. وشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية مثل عماد حمدي وحسين فهمي وصلاح ذو الفقار وزبيدة ثروت.