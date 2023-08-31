انت الان تتابع خبر نهايات سيئة وفضائح أسرية مدوية.. أزمات كبيرة أحمد سعد الزوجية من سمية الخشاب لـ علياء بسيوني!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ترقب الجمهور بفارغ الصبر تعليق الفنانة سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، ولكنها تجاهلت الخبر ولم تعلق عليه حتى الآن.

بعد إعلان علياء بسيوني عن طلاقها من أحمد سعد وتوضيح الأسباب، ربط الجمهور هذا الحدث بما حدث سابقًا مع الفنانة سمية الخشاب.

انتهى زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل سيء ومؤسف، حيث أوضحت علياء الأسباب قائلة: "أود أن أشكر أحمد على أصله السيء وسلوكه الغير لائق.. وأود أن أشكره على قراره العشوائي الذي دمر حياتنا الزوجية وأسرتنا الجميلة".

وأكملت علياء قائلة: "قد تعبت كثيرًا في هذه العلاقة بمفردي وحاولت تجاوز الصعاب دون أن يكون لدي أي دعم.. لأجل هذه الأسرة ولأجل المستقبل الذي كنت أرغب فيه ولم أكن أرغب في نهايته".

واستمرت طليقة أحمد سعد قائلة: "شكرًا على توقيتك الجميل، فأنا كنت مع ابنتي لمدة 3 أيام وأنت لم تكن تعلم بذلك بسبب انشغالك بالساحل وخروجاتك وبعدها كنت مشغولًا بعملك".

وختمت قائلة: "أشكرك على المقلب الذي تعرضت له في هذه العلاقة والتي اعتقدت أن لها قيمة وأنا كنت مستعدة للتضحية والتنازل من أجلها ولكنك أثبت أنك لا تستحقني أنا وبناتي في المستقبل وأن الله سينتقم منك وسيعطيك ما تستحقه".

هذا هو طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.

تعرضت علاقة الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب للعديد من المشاكل والأزمات التي أدت في النهاية إلى انفصالهما. استمر زواج سعد وعلياء بسيوني لمدة عامين قبل أن يقررا الانفصال، ومن ثم تزوج سعد سمية الخشاب في عام 2017. وفي تصريحات تلفزيونية، كشفت سمية الخشاب عن الأسباب التي أدت إلى طلاقها من أحمد سعد.

وأكدت سمية الخشاب أن سبب الانفصال هو الخيانة المستمرة من قبل أحمد سعد، حيث يعتبر بعض الرجال أن الخيانة جزء من طبيعتهم. وأضافت أنها لا يمكنها أن تعيش مع رجل لا يحترمها ولا يراعي حقوقها كزوجة. وتابعت قائلة أن هناك أنواعًا مختلفة من الرجال الذين لم تكن ترغب في أن تكمل حياتها معهم.

وأشارت سمية الخشاب إلى أن من بين هذه الأنواع هو الرجل المدمن على المخدرات، ونصحت جميع النساء اللاتي يعانين من هذه المشكلة أن يبتعدن عن هؤلاء الرجال وأن لا يضيعن وقتهن معهم، حيث أن النهاية ستكون صعبة ومؤلمة.

وعن أحمد سعد، قالت سمية الخشاب: "كان لديه ظروف صعبة لا يمكنني ذكرها، وكان يفقد وعيه ويحاول قتلي وضربي. تعرضت للكثير من الضرب وفقدت طحالي بسببه، ولم أقم برفع قضية ضده، ولكنه تم سجنه لمدة سبع سنوات. كان هدفه هو تدمير سمعتي وتشويه صورتي أمام الناس".