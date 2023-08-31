انت الان تتابع خبر تسريب مقطع صادم للفنانة شمس الكويتية وهي مع رجل أعمال خليجي في غرفة النوم.. ما فعلوه خلف الجدران كان مخجل ومعيب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة الكويتية شمس لتسريب مقطع فيديو يظهرها وهي تؤدي وصلة رقص جريئة في غرفة نوم رجل أعمال إماراتي. وقد تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني.

وعلقت شمس على الصور قائلة: "نفسيتي هذه الفترة لا تتحمل إلا الدلع. إذا كان لديك أي نقد، يرجى توجيهه إلى حسابي الشخصي". وسبق لشمس أن علقت على مقطع فيديو آخر تم تداوله، حيث تم تصويرها وهي ترتدي البكيني وترقص بشكل جريء على الشاطئ، حيث ظهرت فيه جسدها المتناسق بشكل لافت للنظر.

وأكدت شمس في تعليقها على الفيديو أنها تمتلك حرية شخصية ولا يجوز لأحد أن يتدخل في حياتها أو ينتقدها.

تعتبر شمس الكويتية من الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة جمهورها بإطلالاتها اليومية.

وقد أصدرت شمس مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "يا متعلم" على قناتها على اليوتيوب، وكالعادة، أثارت جدلا واسعًا بسبب ظهورها الجريء، حسب تعبير الجمهور.

تم طرح الكليب الجديد للفنانة الكويتية شمس، والذي يحمل عنوان "يا متعلم"، وذلك على قناتها الرسمية على منصة اليوتيوب. يأتي هذا العمل الفني بعد فترة من الانتظار والتحضير، حيث قدمت شمس أغنية جديدة تحمل رسالة قوية ومؤثرة.

الأغنية من كلمات الشاعر المبدع إيهاب عبد العظيم، وتميزت بلحنها المميز وتوزيعها الموسيقي الرائع الذي قام به سامر أبو طالب. وقد تم تصوير الكليب تحت إشراف المخرج المبدع شريف ترحين، الذي نجح في تقديم صور مبهرة وتناسب مضمون الأغنية.

تحكي أغنية "يا متعلم" قصة قوية عن القدرة على التعلم والتطور، وتشجع الناس على السعي للمعرفة والتحصيل العلمي. وتأتي هذه الأغنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث تعد التعليم والمعرفة أموراً أساسية للتغلب على التحديات وتحقيق التقدم والنجاح.

شمس الكويتية تألقت في الكليب بأداء قوي وعاطفي، حيث نجحت في نقل رسالة الأغنية بكل مشاعرها ومعانيها. وقد لاقى الكليب استحسان الجمهور وحقق نسبة مشاهدة عالية على منصة اليوتيوب.

يعد هذا العمل الجديد لشمس إضافة قوية لمسيرتها الفنية، حيث تستمر في تقديم أغانٍ ذات مضمون هادف وجذاب. وتعد شمس من أبرز الفنانات الكويتيات في هذا الوقت، وقد حققت نجاحاً كبيراً في عالم الفن وحصدت شعبية واسعة بفضل موهبتها وإبداعها.