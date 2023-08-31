احلى من سما المصري و جورجينا .. تسريب فيديو صادم للغاية خطيبه“نيمار” التي وصلت السعودية اليوم.. فعلت شيء فاضح لا يقبله العقل والمنطق!! اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم للغاية خطيبه“نيمار” التي وصلت السعودية اليوم.. فعلت شيء فاضح لا يقبله العقل والمنطق!! اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم الإعلان عن اتفاق بين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار داسيلفا وخطيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي فيما يتعلق بعلاقتهما الشخصية. ووفقًا للتقارير الإعلامية، قدمت بيانكاردي مجموعة من العروض لخطيبها بشأن حياتهما العاطفية من أجل الحفاظ على استقرار علاقتهما. وطلبت بيانكاردي ثلاثة شروط من نيمار للسماح له بإقامة علاقات غرامية وجنسية مع الفتيات الأخريات دون أن تؤثر على علاقتهما العاطفية.

في الشرط الأول، سمحت بيانكاردي لنيمار بتقبيل أي فتاة يلتقي بها، ولكن بشرط أن لا تحمل هذه القبلات أي مشاعر أو عواطف نحو الفتيات الأخريات. أما الشرط الثاني، فسمحت بيانكاردي لنيمار بإقامة علاقات جنسية وغرامية مع الفتيات الأخريات، ولكن يجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث حمل غير مرغوب فيه. وأخيرًا، طلبت بيانكاردي من نيمار عدم التفاخر بعلاقاته الجنسية وتجنب إشاعتها في وسائل الإعلام والصحافة حتى لا تؤثر ذلك على مستقبل علاقتهما.