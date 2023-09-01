انت الان تتابع خبر نداء خاص للمتزوجات...رشة قرنفل مطحون على هذه المنطقة من جسمك لمدة نصف ساعة ستجعل زوجك وحش برى مدمر بغرفة النوم؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الشعر هو أحد أهم عناصر الجمال بالنسبة للنساء، ولذلك فإن الكثير منهن يولي اهتمامًا خاصًا للعناية به. وعلى الرغم من توفر العديد من المستحضرات وأدوات التجميل المخصصة للعناية بالشعر، إلا أن بعضها قد لا يعطي النتائج المطلوبة ويمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على الشعر على المدى البعيد.

وهذا ما يدفع الكثير من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية، حيث إنها آمنة وتعطي نتائج كبيرة وسريعة. وفي هذا المقال، سنقدم لكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون التي ستجعل شعرك صحيًا ولامعًا وجذابًا، وستجعلك تبدين كعروس أمام زوجك في غرفة النوم.

يُعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر، حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون الذي يُعتبر هو الآخر من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر. وسنوضح فيما يلي طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل عدد من المكونات الممكنة، وسنوضح أيضًا أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون:

هناك طرق عديدة لتحضير زيت الزيتون مع عيدان القرنفل، وسنتناول أهمها في هذه السطور:

المكونات:

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- عيدان من القرنفل

- ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير:

1. قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم وضعي فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2. قومي بطحن عيدان القرنفل جيدًا.

3. أضيفي القرنفل المطحون إلى الزيت الزيتون في الوعاء.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب. بعد ذلك، نقوم بوضع تلك الوصفة على الشعر وخاصة الفروة من الجذور حتى الأطراف. نترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة ونقوم بغسلها. سوف تحصلين على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد بعد استعمال تلك الوصفة. يمكن استعمال تلك الوصفة على البشرة أيضًا والجسم.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ..تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم. ثم قومي بمزح المكونات معا حتى يصبح المزيج متجانس. قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق خلال أيام، وسيصبح شعرك طويل وكثيف وصحي ولامع.

وصفة أخرى لتطويل الشعر وتكثيفه هي تحتوي على طريقة تحضير مميزة. تعتبر هذه الوصفة من أفضل الطرق المستخدمة في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة جنونية، ويمكن استخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة تحضير الوصفة هي أن نقوم أولاً بطحن حبتين من الأسبرين ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة. بعد ذلك، نقوم بمزج المكونات معاً حتى نحصل على مزيج متجانس. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر، وسوف نلاحظ الفرق بنفسنا خلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ.